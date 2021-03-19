Tatar: "“1974 öncesine dönülemez”"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mart Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi nedeniyle mesaj yayınladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:



"Mücadele ve direniş tarihimizin en önemli safhalarından biri olan Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin 57’nci yıl dönümündeyiz. Bu direnişi ve bu direnişte toprağa düşen aziz şehitlerimizi ve yaşanan acıları unutmak mümkün değildir.





Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoruyla işgal eden Rum tarafını “Kıbrıs’ın tek meşru hükümeti olarak kabul eden” BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarihli siyasi ve haksız kararından cesaret ve güç olan Rum Yönetimi, Türk direnişini ve halkımızı yok etmek için çok büyük bir saldırı başlatırken, bu saldırıların hedefinde Gaziveren ve Çamlıköy de vardı. Bu saldırılara karşı büyük bir direniş gösterilirken, halkımızın evlatları Türklüğün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmemek için toprağa düştü.Bugün, kendi vatanımızda, kendi devletimizde, özgür ve bağımsız olarak yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan vatanı, devleti, özgürlük ve bağımsızlığı dün olduğu gibi sonsuza dek asla ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz. Anavatan Türkiye her zaman olduğu gibi yanımızdadır. Kıbrıs Türk halkı Rum’un azınlığı olmayacaktır. Vatan bildiğimiz bu topraklarda İstiklal Marşı ve Ezan sesi susmayacaktır, bayraklarımız gönderden inmeyecektir. Tüm dünya üzerimize gelse de 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmeyeceğiz, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğiz.Kıbrıs Türk halkının onuru, şerefi, özgürlüğü ve bağımsızlığı için toprağa düşen şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Vatan ve halkımız size minnettardır. Ruhlarınız şad olsun."