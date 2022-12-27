Tatar, 2022 Yerel Seçim sonuçlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçimin, Kıbrıs Türkü’ne yakışır biçimde demokratik olgunluk ve sükûnet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, halkla iç içe kurumlar olan belediyelerin yeniden yapılandırılıp fiziki ve beşeri olanakları birleştirilerek halka daha kaliteli ve verimli hizmet verilmesini sağlayan Belediyeler Reformu’nun gerçekleştirilmesinin ardından ortak hedefin; belediyelerin, günün koşullarına ve halkın beklentisine cevap verebilmesi olması gerektiğini belirtti.

Göreve gelen tüm belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar, aza ve seçimde yer alan tüm adayları tebrik eden ve başarılar dileyen Tatar, bugüne kadar özveriyle yerel yönetim organlarında halka hizmet eden herkese teşekkürlerini sundu.

Tatar, halkın hak ettiği çağdaş yerel hizmetleri alması ve belediyelerin sorunlarına kapsayıcı çözümler bulunması için Anayasa’nın kendisine verdiği yetki çerçevesinde elinden gelen tüm katkıyı koymaya kararlı olduğunu söyledi.

- “Başkanlarımızın, görev süreleri boyunca kentsel ihtiyacın karşılanması, çok daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi noktasında büyük bir sorumlulukla çalışacağını umut ediyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçim değerlendirmesinin tam metni şu şekilde:

“Belediyeler Reformu’nun, Cumhuriyet Meclisi’nde demokratik bir sürecin sonunda kabul edilmesinin ardından, değerli halkımıza dört yıl boyunca kesintisiz hizmet edecek olan 18 belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar ve azaları belirlediğimiz seçimin, Kıbrıs Türkü’ne yakışır biçimde demokratik olgunluk ve sükûnet içerisinde gerçekleşmesi, memnuniyet vericidir.

Halkımızın iradesinin temsili yüce meclisimizin onayladığı Belediyeler Reformu’nun öngördüğü, belediyelerimizin yapısal sorunlarının çözümüyle ilgili olarak göreve gelen ve görevine devam edecek değerli belediye başkanlarımızın, görev süreleri boyunca kentsel ihtiyacın karşılanması, belediyelerin çok daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi noktasında büyük bir sorumlulukla çalışacağını umut ediyorum.

Halka en yakın idari yönetim organları olarak kabul edilen, halkla iç içe kurumlarımız olan belediyelerimizin yeniden yapılandırılıp fiziki ve beşeri olanakları birleştirilerek halka daha kaliteli ve verimli hizmet verilmesini sağlayan bahse konu reformun ardından ortak hedefimiz; belediyelerin, günün koşullarına ve halkın beklentisine cevap verebilmesi olmalıdır.

Devletimiz içerisindeki tüm belediyeleri, günün koşullarına uygun, kendi kendine yeten kurumlara dönüştürerek mali disiplini sağlayacak olan bu hedefin yaşam bulacak olması; direkt olarak halkımızın lehine, önemli bir kazanıma dönüşecektir.

Büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşen ve değerli halkımızın iradesi sonucu göreve gelen tüm belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar, aza ve seçimde yer alan tüm adayları en içten duygularımla tebrik edip başarılar dilerken, bugüne kadar özveriyle yerel yönetim organlarında halkımıza hizmet eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Halkımızın fazlasıyla hak ettiği, çağdaş yerel hizmetleri alması için ve belediyelerin sorunlarına kapsayıcı çözümler bulma noktasında Anayasa’nın bana verdiği yetki çerçevesinde elimden gelen tüm katkıyı koymaya kararlı olduğuma dikkati çekmek istiyorum.”