Tatar, 2023 YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023 YKS yerleştirme sonuçlarında KKTC üniversitelerinin yakaladığı başarıya dikkat çekerek, “Üniversitelerimizin yapmış olduğu çalışmalar ve Türkiye ziyaretlerimizin etkili olduğunu görmek mutluluk verici” dedi.

Tatar, 2023 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk yerleşme oranının yüzde 82,20 olması ülkemiz ve sektörümüz adına mutluluk vericidir. Ek kontenjanlarla bu rakamın yüzde 90'lar seviyesine ulaşacağına olan inancım tamdır, bu da Türkiye'de 15 bin civarı yeni öğrencinin eğitim için ülkemizi tercih ettiği anlamı taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Pandemi krizi geride kaldı, 6 Şubat depremi ve ekonomik krizin derinliğine rağmen KKTC bir eğitim adası olarak algısını koruyup artırmaktadır" şeklinde konuşan Tatar; yaptıkları yurt dışı ziyaretlerde KKTC ekonomisinin özellikle eğitim ve turizm ile desteklenmesi gerektiğinin sürekli altını çizdiklerini kaydetti.

Tatar, “Yükseköğrenim sektörünün yakalamış olduğu bu başarıdaki en büyük pay sahipleri üniversiteler ve çalışanlarını yürekten tebrik ederim" diye konuştu.

- “Yükseköğretim kurumlarına destek vermeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı; Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve üniversiteleri de sektörün ileriye gitmesi ve öğrenci kalitesini artırmaya yönelik yaptıkları yasal düzenlemeler ve çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, araştırma ve geliştirmeye katkı sağlanması, inovasyonun teşvik edilmesine her daim destek verdiğini kaydeden Tatar, “Bilgi transferi, kültürel zenginlik ve toplumsal gelişime katkı sağlaması açısından büyük öneme sahip yükseköğretim kurumlarına destek vermeye devam edeceğiz. Nitelikli iş gücünün yetiştirmenin, girişimciliğin, inovasyonun, bilgi üretiminin ve bilgi aktarımının merkezi üniversitelerimiz aynı zamanda ekonomiye de yapmış oldukları katkıyla KKTC ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmaya devam edecektir” dedi.

Bireylerin, toplumun ve dünyanın genel olarak ilerlemesi, gelişmesi ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi için kritik bir role sahip üniversitelerin KKTC’deki varlığının her geçen gün nitelik anlamında da çok daha iyi noktalara taşınmasına yönelik yürütülmekte olan çalışmaların sonuçlarının görülmeye başlandığını ifade eden Tatar, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ve akademisyenlerin bir araya gelerek KKTC sosyal yaşamına ve çok kültürlüğe de önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerini tercih edip kazanan ve ülkeye gelecek olan öğrencilere "Hoş geldiniz, burası sizin de vatanınız, biz iki devlet tek milletiz, başarılarınızın devamını dilerim" dedi.