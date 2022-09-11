Tatar, 27. Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karadeniz Kültür Derneği tarafından düzenlenen 27. Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, 1974’ten sonra Karadeniz’den ülkemize yerleşerek ülkenin kalkınmasına katkıda bulunanlar olduğunu ifade ederek iletişim çağında ilişkilerin gelişmesi ve kültürlerin harmanlanmasının önemine değindi.

Karadeniz Kültür Derneği’ne hizmetleri olan tüm üyelere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Karadeniz’de yer alan etkinliklere ülkemizi temsilen Karadeniz Kültür Derneği’nin katıldığını anlatarak KKTC’nin güçlenmesine yönelik yürütülen tüm çalışmaları selamladığını ifade etti.

Yeni havaalanın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, büyük gövdeli uçakların yer alacağını belirtti ve Trabzon’a da uçuşların kalıcı hale gelmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, uçuşların kalıcı hale gelmesiyle hem turizm, hem iş dünyası, hem de yükseköğrenim bağlamında ilişkilerin daha da pekişeceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, vatan, millet ve bayrak sevgisi ile Türkiye sevgisine vurgu yaparak önümüzdeki hafta New York ziyareti sırasında egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün kabulü vurgusu yapacağını ve Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa ancak iki devletli bir formül ile mümkün olabileceğini dile getireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti: