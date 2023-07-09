Tatar, 3. Lavanta Hasat Şenliği’nde konuştu: “Görevimiz, gelecek kuşaklara, üretip ülkeyi geliştirerek temiz bir çevre bırakmaktır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatlısu Belediyesi tarafından Minia Kıbrıs Müzesi’nde düzenlenen 3. Lavanta Hasat Şenliği’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Tatar hasat şenliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde vurguladığı gibi ‘KKTC’yi cazibe merkezi yapmak’ için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye yapılan yatırımların devam ettiğini belirterek, Türkiye’den getirilen su sayesinde tarımda gelişmeler yaşanacağını, harup yanında Tatlısu bölgesinde lavanta hasadının da yapılmaya başlandığını vurguladı.

Lavanta sayesinde oluşacak eko turizm ile ekonomi ve turizme katkıda bulunulacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede lavanta yetiştiriciliği yapan girişimcilere ve Tatlısu bölgesinde lavanta yetiştirilmesini teşvik eden Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’a teşekkür etti.

Lavanta üretiminin hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, kozmetik ve sağlık alanında kullanılan lavantanın ülkeye getirisinin olacağını aktardı.

İletişim, su ve enerji konularında gelişmeler yaşandığına da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yakın zamanda 4.5 G’ye geçilmesiyle iletişimin daha iyi noktaya geleceğini, kablo ile getirilecek elektrik sayesinde, temiz enerjiye kavuşulacağını kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün daha iyi bir noktaya gelmesi için kenetlenmenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Çağdaş bir KKTC olarak yolumuza devam edeceğiz. Görevimiz, gelecek kuşaklara, üretip ülkeyi geliştirerek temiz bir çevre bırakmaktır. Türkiye’nin desteğiyle başaracağız” dedi.