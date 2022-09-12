Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8. Geleneksel Dağaşanlılar (Vretçalılar) Dayanışma Günü etkinliğine katıldı.

Eylül 1974’te güneydeki köylerinden kuzeye göç eden Vretçalıların göçünü anmak adına Vretçalılar Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik, Minareliköy Aile Bahçesi’nde yer aldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ersin Tatar, katılmaktan mutluluk duyduğu etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Vretçalılarla sık sık bir araya geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, eskileri hatırlamanın ve 1974’ten sonrasının değerini bilmenin önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’ten önceki anıları ve Vretça köyünü anımsarken, Kıbrıs Türk halkının o yıllarda çektiği acıları asla unutmayacaklarını söyledi.

1974’ten sonra Kıbrıs Türk halkının, barış ve huzura kavuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bundan sonraki süreçte temennilerinin hükümetin başarılı bir şekilde reformlara imza atabilmesi ve KKTC’nin pandemi ve kriz sonrası daha güzel günlere ulaşması olduğunu kaydetti.

Tatar, Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde yapılan çalışmaların KKTC’nin geleceğine yönelik önemli çalışmalar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Değirmenlik bölgesinin gelişmesi ve potansiyelini yakalayabilmesi için yürütülen çalışmaların önemini dile getirdi.