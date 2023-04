Tatar: 8 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi olayının failleri ivedilikle belirlenmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alsancak’ta 8 masum köpeğin zehirlenerek vahşice öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek, faillerinin polis tarafından ivedilikle belirlenip yargı önüne çıkarılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

“Alsancak’ta, 8 masum köpeğin zehirlenerek vahşice öldürülmesiyle ilgili haberleri, her vicdan sahibi insan gibi ben de kanım donarak takip ettim. Ne yazık ki ülkemizde son zamanlarda artış gösteren bu tür vahşet olaylarıyla ilgili alınması gereken tedbirlerin yeterince alınmadığına büyük bir üzüntüyle şahit olmaktayız. Kıbrıs Türkü yaşamın her öğesini, her bir canlıyı seven, onlarla var olmayı tercih eden aydın bir Halktır. Bu tür caniliklere karşı hiç kuşkusuz ortaya tavrımızı koyacağız. Halkımız arasında büyük tepki çeken bu tür vahşetlerin önlenmesine yönelik hayvan refahıyla ilgili Ceza Yasası’nda yer alan ilgili maddelerin caydırıcı olması gerektiğini bir kere daha bu bağlamda anımsatmakta fayda görüyorum. İnfial yaratan bu olayın faillerinin polisimiz tarafından ivedilikle belirlenip, yargı önüne çıkarılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu olayın akıbetinin yakinen takipçisi olacağımı belirtmek istiyorum"