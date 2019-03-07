Tatar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla  ziyaretlerde bulundu

Tatar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla  ziyaretlerde bulundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla  ziyaretlerde bulundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Ersin Tatar  bu sabah Güzelyurt’ta narenciye işleme tesislerini ziyaret ederek burada çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Ersin Tatar daha sonra,  Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.

 Tatar, yaptığı açıklamada “ kadının toplumun en önemli unsuru olduğunu, kadının emeği, sevgisi, olumlu katkıları ile Kıbrıs Türk halkı’nın daha iyiye gideceğine yürekten inandığını” belirtti.

Tatar’a ziyaretlerinde UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da eşlik etti.

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