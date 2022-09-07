Tatar'a, Ankara'da “Seymen Başı Beratı” takdim edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Ankara temasları çerçevesinde ziyaret ettiği Ankara Kulübü Derneği’nde düzenlenen törende, Seymen Başı Cepkeni giydirilerek “Seymen Başı Beratı” takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, buradaki konuşmasında kendisine hayatının en şerefli armağanlarından birinin takdim edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, dernek yetkililerine, hem kendi hem de KKTC halkı adına teşekkürlerini sundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da başlattığı milli mücadelenin nesilden nesile aktarılarak bugüne kadar taşındığını anlatan Tatar, Kıbrıs'taki mücadelenin anlamının kendileri için çok büyük olduğunu kaydederek, “Biz, Orta Asya'dan başlayan,1571'de Doğu Akdeniz'e taşınan, Türklük mücadelesinin Kıbrıs’taki temsilcileriyiz. Biz de aynı ailenin evlatları, aynı milletin torunlarıyız. Anavatan Türkiye ile Kıbrıs'ta verilen mücadele, bizim için çok soylu bir mücadeleydi” diye konuştu.

1974'ten bu yana KKTC'de çok şeyin değiştiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, turizm alanları, yeni oteller ve üniversitelerin inşa edildiğini; Türkiye Cumhuriyeti’nden de KKTC'ye, yılda 75 milyon metreküp su taşınan projenin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarının ortaya çıkmasıyla güvenlik meselelerinin çok daha önemli hale geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin izlediği siyasete karşı Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC tarafından egemenlik haklarının korunması başta olmak üzere birçok konuda önemli adımlar atıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar bu çerçevede bütün yapılanların, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC'ye sahip çıkışını, KKTC ve halkının da Türkiye Cumhuriyeti’ne olan bağlılığını ve birlikte tam bir uyum içerisinde yürütmekte olduğu milli siyaseti ortaya koyduğuna işaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Seymenlik Geleneğini ve 27 Aralık Ruhunu Yaşatın” talimatıyla 1932 yılında “Ankara Kulübü” olarak kurulan ve 1947 yılında “Ankara Kulübü Derneği” adını alan dernek tarafından daha önce Türkiye’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e ve KKTC’nin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a da “Seymen Başı Beratı” verilmişti.