Tatar'a saldırı girişimine KKTC'den tepkiler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Töre, “Rumların bu gibi provakatif eylemleri Kıbrıs Türk halkını asla yıldıramaz ve bizleri haklı davamızdan ve mücadelemizden asla vazgeçiremez” dedi.

Töre yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek amacıyla gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da Cumhurbaşkanı Tatar’ın araç konvoyuna saldırı girişiminde bulunan ve ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan bayraklarıyla Tatar’ın bulunduğu aracın önünü kesen provokatör grubun, attığı sloganlarla bir kez daha gerçek Rum zihniyetinin ne olduğunu ve neye hizmet ettiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

“Rumların bu gibi provakatif eylemleri Kıbrıs Türk halkını asla yıldıramaz ve bizleri haklı davamızdan ve mücadelemizden asla vazgeçiremez” diyen Töre, Cumhurbaşkanı’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik saldırıyı kınadı.

Ertuğruloğlu, “Londra’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a Rumlar tarafından yapılan küstah saldırıyı devletimiz KKTC’ye yapılmış addediyor, şiddetle kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” Dedi.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, İngiltere'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yapılan sözlü saldırının tamamıyla saygısızlık ve hadsizlik olduğunu söyledi.

Ataoğlu konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermek için gittiği Londra Kings College önünde Rum ve Yunanlı öğrenciler tarafından sözlü saldırıya uğraması tamamıyla saygısızlık ve hadsizliktir.

Kıbrıs Türkünü hiç bir ortamda kabul etmeyen bu zihniyetle iki toplumlu federasyon temelinde bir anlaşmanın olmayacağı açıkça görülmektedir. Bu nedenle iki devletli bir çözüm için emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

Rum tarafının bu yapılanlar karşısında izleyeceği tutumun yakın takipçisi olacağız.”

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İngiltere’de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermek için gittiği Londra King's College önünde Rum ve Yunanlı öğrenciler tarafından sözlü saldırıya uğramasını Ersin Tatar’ın şahsına yönelik değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve halkına karşı yapılan bir saygısızlık olarak nitelendirdi.

Bakan Oğuz, kınama mesajında ‘’Adadaki Türk’lerin eşit ve egemen varlığını kabul edemeyenlerin yapmış olduğu bu saldırı bir gerçeği daha ortaya koymuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne inanarak egemen ve eşit temele dayalı bir çözüme karşı mücadelemiz devam edecektir’’ ifadelerine yer verdi.

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan, Londra'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik Rum ve Yunan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimini kınadı; Cumhurbaşkanı Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Şan açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta iki eşit halk olarak yaşamak bağlamında yıllardır vermiş olduğumuz mücadeleyi yok sayan Rum-Yunan ikilisinin siyasi yapısı ve zihniyeti bir kez daha Londra’da ortaya çıkmış ve Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’a yönelik çirkin söylemlerle saldırmışlardır.

Londra Kings College’de Cumhurbaşkanımızın katılacağı konferans öncesinde heyetimizin önü kesilmiş, saldırganlar nefret içeren söylem ve pankartlarla bir kez daha niyetlerini ortaya koymuşlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve heyetine yönelik düzenlenen bu çirkin eylemi kınıyorum.

Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da haklı davamızı savunmaya devam edeceğiz. Bu tür çirkin saldırılara yeltenenler bilmelidir ki Ada üzerinde yaşamını süren iki eşit halktan biriyiz. Vermiş olduğumuz haklı davamızı sonsuza kadar savunacak ve asla geri adım atmayacağız.”