Tatar'a yılın devlet adamı ödülü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile Uluslararası Türksoy’la İpekyolu Dergisi tarafından İstanbul’da düzenlenen “17. Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni”nde “Yılın Devlet Adamı” ödülüne layık görüldü.
Cumhurbaşkanı Tatar, törene gönderdiği mesajında, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde devam eden yoğun diplomasi ve yurt dışı ziyaretleri nedeniyle ödül gecesine katılamadığı için üzüntülerini iletirken, "Yılın Devlet Adamı" olarak onurlandırılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti ve başarılı çalışmaların devamını temenni etti.