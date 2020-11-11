Tatar, ABD Başkanlığına seçilen Biden'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlığına seçilen Joseph Biden’ı kutladı ve görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, “Biden’ın, ABD Başkan Yardımcılığı döneminde adamızı ziyaret edip, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gerçeklerini deneyimlemiş bir şahıs olarak Kıbrıs Türkü’nün eşit statüsüne saygı gösterilmesinin ve eşit muamele görmesinin adamızda ve bölgemizde sürdürülebilir istikrar ve işbirliği için şart olduğunu dikkate alacağına olan inancını” vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Biden’ı kutlarken, Amerika Birleşik Devletleri halkına gelecekte de sağlık, barış ve refah diledi.