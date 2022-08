Tatar: "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'yle ilgili Akdeniz'deki gelişmelerle KKTC'nin statüsü yükseldi, bu bize güç kazandırdı"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'yle ilgili Akdeniz'deki gelişmelerle KKTC'nin statüsünün yükseldiğini, bunun kendilerine güç kazandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, birtakım ziyaretler için gittiği Karaman'da Valiliği ziyaret etti. Valilik ziyaretinde tören mangasını ve Kıbrıs gazilerini selamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Valilik şeref defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Karaman'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile yakın ve güçlü ilişkilerin daha da gelişeceğini kaydeden Tatar, gönül birliğinin pekiştirilmesiyle ilişkilerin en iyi şekilde sürdürülmesini temenni etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Akdenizle ilgili politikasının önemine işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

"Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin sefere çıkmasıyla Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin keşfedilmesinde bir adım daha atılmış oluyor. Bütün bu münasebetler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de rolü ve önemi vardır. Çünkü netice itibarıyla KKTC, Doğu Akdeniz'deki bir Türk devletidir. Dün akşam görüştüğüm Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de dahil diğer devlet başkanlarına dedim ki 'Doğu Akdeniz'deki bu Türk devleti İslam aleminin de bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti ile en iyi ilişkileri sürdürmek suretiyle Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızın korunmasında KKTC'nin statüsünün de zaman içerisinde daha da yükseldiğini görüyoruz. Bütün bu gelişmeler bize güç vermektedir."

Kıbrıs Türk halkına karşı bazı haksızlıkların hâlâ sürdüğünü kaydeden Tatar, “Bu haksızlıklar ambargo anlamında devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle hamdolsun aşama aşama KKTC'yi geliştirmekteyiz. Dolayısıyla dünyaya her platformda verdiğimiz mesaj, KKTC, haklı davasına sahip çıkmıştır, çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, KKTC'nin her zaman yanındadır. Doğu Akdeniz'de yükselen statüsüyle ve değeriyle ekonomik anlamda da KKTC'yi güçlendirmekte. KKTC halkının dünyada gerek turizmde, gerek öğrenci akışında, gerek ticarette her türlüsüyle tanınmamışlığın olumsuzluklarına rağmen başarıyla bu işleri sürdürmekte olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

-"Gözlemci üye olduğumuz için oyunlara katılamadık"

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na KKTC gençliğinin katılamadığını belirten Tatar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Biz siyasi nedenlerden dolayı İslam İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye olarak bulunmaktayız. Tam üye değiliz. Gözlemci üye olduğumuz için oyunlara katılamadık. Gençlerimiz tabii üzüntü içindeydi. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle çeşitli temaslarda bulundum, bu sıkıntıyı aktardım. Netice itibariyle KKTC ve halkı kendi gençliğiyle her platforma katılmak ister. En doğal hakkıdır. Zaten spor kardeşliktir, dayanışmadır ve güzelliklerdir. Temennim ve dileğim, kendi halkıma da seslenmek istiyorum; yaptığım temaslar ve Türkiye'nin desteğiyle inşallah önümüzdeki oyunlarda, 2025 yılı olarak tahmin edilmektedir, KKTC'nin Türk gençliği de orada yerini alır. Bu beklentimiz ve temennimizdir."

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine ilişkin ise Cumhurbaşkanı Tatar, "O muhteşem açılış töreniyle hep birlikte gurur duyduk. O sahada, o görkem ve organizasyon... Bütün bunlar elbette Türkiye'nin büyüklüğüdür ve gücüdür. Dolayısıyla bir kez daha Karaman'dan akşamki oyunlarda o güzellikleri, sergileyebilen ve düzenleyebilen Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurum ve kuruluşlarını selamlıyorum. Kendilerini tebrik etmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Valilik’te bir araya geldiği Kıbrıs gazileriyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar'a, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser ile CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da eşlik etti.