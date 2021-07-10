Tatar, Ada Kent Üniversitesi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Üniversiteler başta olmak üzere eğitim kurumlarının KKTC açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi yetkililerine ülkeye yaptıkları yatırım nedeniyle teşekkür etti.

“KKTC HER YÖNÜYLE BİR EĞİTİM ADASI”

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde toplum sağlığını korumaya yönelik alınan ciddi tedbirlerin bir gereklilik olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, temmuz ayı sonu itibarı ile halkın yüzde 70’inin aşılanmasının hedeflendiğini belirtti.

Son zamanlarda artan vaka sayısına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, her bireyin gerekli kurallara uymasının gerekliliğine işaret etti. Hükümetin aldığı tedbirler, halkın kurallara riayet etmesi ile eylül ayında öğrencilerin ülkeye gelmesi temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC yükseköğretiminin uluslararası bir marka haline geldiğine dikkat çekerek KKTC’nin her yönüyle bir eğitim adası olduğunun altını çizdi.

“NÜFUSUMUZUN YÜZDE 20’Sİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ… BUNUN DÜNYADA ÇOK AZ ÜLKEDE BENZERİ VAR”

KKTC nüfusunun yüzde 20’sinin yükseköğretim öğrencilerinden oluştuğunu, bunun dünyada çok az ülkede benzeri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu oranın yüzde 25’e kadar yükseleceğini belirtti.

Yükseköğretim sektörünün gelişmesinin ülkenin gelişimini beraberinde getireceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğretime yapılan yatırımların karşılığını bulmasını temenni ederek bu yatırımların gelecekte daha hayırlı işlere vesile olacağı inancını taşıdığını söyledi.

“BU BAŞARI TÜM ÜLKEYE AİT”

KKTC’nin öğrenciler için birçok nimet sunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bugün KKTC’de 140’ın üzerinde farklı ülkeden öğrencinin eğitim aldığını, onlarca akademisyenin görev yaptığını dile getirerek bu rakamların, izolasyonlara rağmen KKTC’nin dünyayla entegrasyonunun göstergesi olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üniversitelerin insanlığa hizmet yaptığını dile getirerek, KKTC yükseköğretiminin bu başarısının tüm ülkeye ait olduğunu söyledi.

“HER MEZUN BİR KKTC FAHRİ KONSOLSU… ON BİNLERCE MEZUN VERDİK”

KKTC üniversitelerinden mezun olan on binlerce öğrencinin her birinin, KKTC’nin birer fahri konsolosu olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC üniversitelerinin önünün açık olduğunu kaydederek, Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi’ne başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.