Tatar, adadan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Türkiye’ye gidiyor.

Tatar’ı Ercan Havalimanından Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Türk dünyasında önemli bir yeri bulunan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.

"Gelenekten Geleceğe Bir’iz!" temasıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'na 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu, KKTC'den de güreş ve okçuluk federasyonlarından 27 sporcu ile 7 de yönetici ve antrenör katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, İznik’e vardıktan sonra saat 16.00'da, 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılacak olan KKTC'li sporcularla İznik'te görüşecek daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve törenlere katılacak olan diğer devlet başkanları ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılacak.

Buradaki temaslarının ardından Bursa’ya geçecek olan Cumhurbaşkanı Tatar'a, yarın Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından “Fahri Doktora” tevcih edilecek.

Cumhurbaşkanı Tatar Bursa Uludağ Üniversitesi'nde, "KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki Stratejik Önemi" konulu bir konferans verecek.

Birlik Vakfı'nın Bursa Şubesi'nde de "Dünü Bugünü İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" konulu konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden KKTC'ye dönecek.