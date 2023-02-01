Tatar, Adıyaman Dernekler Federasyonu heyetini kabul etti: "Milli dava sürüyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman Dernekler Federasyonu heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Hüseyin Sevinçtekin başkanlığındaki Adıyaman Dernekler Federasyonu heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, “Milli davanın sürdüğünü, uluslararası camianın uygulamakta olduğu haksız izolasyon ve ambargolara rağmen Kıbrıs Türk halkının direnmeye devam ettiğini” söyledi.

“KKTC’nin yıllardır süren mücadelenin sonucu olduğunu” ifade eden Tatar, “Anavatan Türkiye ile birlikte siyaset geliştirebilmenin ve doğru siyaseti izlemenin önemli” olduğunu söyledi.

Kıbrıs’taki çözüm modelinin, “iki devlet” esasına dayanması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ekonomik ve sosyal anlamda Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan KKTC’nin güçlenmesiyle varlığımız daha güvenli bir noktaya taşınacaktı” dedi.

Türkiye ile ilişkilerin her alanda güçlendirilmesinin gerektiğini ifade eden Tatar, “Türkiye ile her dostluk ve temasın aradaki kadim bağları daha da pekiştirdiğini ve bu ilişkilerin siyasi engellere rağmen tüm Türk devletleri ile de geliştirilebilmesi gerektiğini kaydetti.