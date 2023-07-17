Tatar, Adıyamanlılar Dayanışma Derneği tarafından depremde yaşamını yitirenler için okutulan Mevlid-i Şerif’e katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyamanlılar Dayanışma Derneği tarafından Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenler ve Şampiyon Melekler Takımı için okutulan Mevlid-i Şerif’e katıldı.

Cumhurbaşkalığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Boğazköy’de okutulan Mevlid-i Şerif’e katılarak konuşma yapan Tatar, Türkiye’de meydana gelen depremde yaşamını yitirenleri anmanın ve acıyı paylaşmanın önemli bir görev olduğunu dile getirerek, “Bu acıyı unutmamız mümkün değildir. Yaşamımız boyunca bu acıyı her zaman yüreğimizde hissedeceğiz” dedi.

1974’ten sonra adaya yerleşen Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan pek çok kişinin ülkenin güçlenmesine büyük katkı yaptıklarını ve mücadele verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel bağların gelişmesi ve kökleşmesi için karşılıklı ziyaretlerin çok anlamlı olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bin yılda bir olan bir olayla iki depremin arka arkaya yaşandığını belirterek, voleybol şampiyonası için Adıyaman’da bulunan Şampiyon Melekler Takımı'nın kaldıkları otelde yaşamını yitirmelerinin ülkede büyük bir acıya neden olduğunu söyledi. Yaşamını yitirenlerin ailelerinin her zaman yanında olacaklarının altını çizen Tatar, “Bu acıları birlikte yaşayacağız” dedi.

-“KKTC’de daha refah ve müreffeh yarınları yakalamamız için birlikte çalışarak mücadele etmeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Adıyamanlılar Dayanışma Derneği’ne yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla teşekkür etti ve KKTC’yi güçlendirmek için mücadele ederken Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Yüzyılının büyük başarılarının KKTC’ye olumlu yansımalar yapacağına inanç belirten Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya geleceğini ve Ercan Havalimanı’nın yeni terminalinin hizmete açılacağını belirterek, yeni terminalin açılışıyla KKTC’nin daha da güç kazanacağına, daha fazla ziyaretçi akışı olacağına ve ekonominin artarak gelişmesine katkı sağlayacağına inanç belirtti

Kablo ile elektrik getirilmesi projesine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Böyle projelerle KKTC’de daha refah ve müreffeh yarınları yakalamamız için birlikte çalışarak mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.