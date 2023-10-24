Tatar, Afyon Özel Girne Koleji’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afyonkarahisar temaslarına devam ediyor.

Tatar, bu çerçevede Afyon Özel Girne Koleji’ni ziyaret etti, “Büyük Taarruz 2. Uluslararası Kısa Film Festivali”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “29 Ekim’den 15 Temmuz’a Zor Zamanlarda Direnmek” temasıyla Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen etkinlik ve Girne Koleji’nde çocuklar ile gençlere seslendi.

Tatar, çocuklar ile gençlere, Afyonkarahisar’da, büyük taarruzun başlatıldığı bu önemli topraklarda eğitim almanın önemline vurgu yaptı, ömür boyu başarılar diledi, cumhuriyet için devlet için sürekli çalışmalarını, kendilerini geliştirmelerini istedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde önemli yerlere gelip devleti yönetecek gençlere başarılar dileyen Tatar, KKTC olarak her zaman Türk milleti ile birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerine işaret etti.

Öğretmenlerin, çocukları geleceğe taşıyacak en önemli kişiler olduğunu ve hiç bir zaman unutmadıklarını vurgulayan Tatar, KKTC ile karşılıklı arkadaşlık, kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesini istedi, bunun her iki ülkenin geleceğine de katkısı olacağına vurgu yaptı.

Tatar, Türk devletleri ile yapılacak çalışmalara da önem verdiklerini belirterek, çocukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Cumhuriyet, devlet, egemenlik ve bağımsızlığın önemine vurgu yapan Tatar, iklim değişikliğine de işaret etti, çocukların, çevreye, doğaya karşı sorumluluk bilinci içinde çağdaş, maneviyatı yüksek bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerine inanç belirtti.

“Büyük Önder Atatürk’ün sizlere bıraktığı cumhuriyeti ilelebet yaşatmak için daima çalışın” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti, Girne isminin Afyon’da yaşatılmasına teşekkür etti.

Güzel Girne şehrinin tarihi, kültürü, eğitimi, denizi kumu ile KKTC’nin, Akdeniz’in incisi olduğunu belirten Tatar, çocukların, Atatürk’ün düşünceleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında, milli değerler, barış huzur güvenlik içinde yer alacağını, makamlara geleceğini, ülkenin geleceğine imza atacağına vurgu yaptı.

Tatar, KKTC’nin bir markasını Afyonkarahisar’da görmekten mutluluk duyduğunu da söyledi.

Konuşmaların ardından Tatar’a hediyeler sunuldu, hatıra fotoğrafı çekildi.