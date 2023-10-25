Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afyonkarahisar’da basın toplantısı düzenledi, temaslarını değerlendirdi.

Tatar, 2 gün süren ve çok yoğun geçen ziyareti süresince Vali ve belediye başkanının misafirperverliğine, halkın yakın ilgisine teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti’ne KKTC halkının her zaman gönülden bağlı olduğunu vurgulayan Tatar, iki devletin ve iki halkın et ve tırnak gibi olduğunu, kimsenin bu bağı koparamayacağını vurguladı.

Afyonkarahisar’ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tatar, Büyük Taarruzun başladığı topraklarda, Kocatepe’de, büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını andığını ve buranın Afyonkarahisar’da en etkilendiği yer olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Tatar, Afyon’da KKTC ile ilişkilerin gelişmesi pekişmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Tatar, Afyonkarahisar’da bulundukları süre içerisinde tüm kesimlerle görüşüp bir araya gelmeye çalıştıklarını, ekonomik bağların gelişmesi için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini ifade etti.

KKTC devletini güçlendirmek, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını ve yeni siyaseti anlatmak için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta Federal değil, iki devletli temelde çözüm olabileceğini vurguladı.

Türk askerinin önemini vurgulayan ve kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden Tatar, gençlerle buluştuğu ziyaretlerde ise, milli ve manevi değerlerle geleceği kurmaları konusundaki görüşlerini öğrencilerle paylaştığını söyledi.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk halkına yaptığı haksızlıklara işaret eden Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşmanın iki devlet temelinde olabileceğini kaydetti.

Filistin’de yaşananların artık soykırıma dönüşmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının da 1960’lı yıllarda bu saldırılara maruz kaldığını anlattı.

Afyonkarahisar’da, KKTC’den bir marka olan Girne Koleji’ni görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Tatar, okulda ülke geleceğine yön verecek çocukların eğitim aldığını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs gazileriyle de bir araya gelerek, Kıbrıs’taki son gelişmeleri anlattığını, özverilerine teşekkür ettiğini ve uzun ömürler dilediğini söyledi, şehitleri andı.

Tatar, Afyonkarahisar’da tarihi alanları da gezme görme fırsatı bulduğunu ifade etti ve turizm faaliyetlerinden ötürü yetkilileri kutladı.

Çok yoğun temaslarda bulunduğu Afyonkarahisar’da gördüğü misafirperverliğe teşekkür eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl dönümünü kutladı, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağlarının gelişmesi, geleceğe refah ve huzur dolu bir geleceğe kavuşmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Soruları da yanıtlayan Tatar, basın toplantısı sonrası basın mensuplarıyla fotoğraf çekti.