Tatar: “Ailelerin acısını yüreğimde hissediyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret ederek Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bakanlık yetkilileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülke olarak büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, ilk andan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile değerlendirme toplantıları yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı, öğretmen ve velilerinin de bulunduğu Adıyaman’daki otelin enkazında yapılan çalışmaları bizzat takip ettiğini ifade ederek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline, arama-kurtarma ve GKK ekiplerine önderlik ettiği için kendisine devlet adına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“Gösterilen olağanüstü çabalara rağmen maalesef canlarımızı kaybettik. Naaşlarını ülkemize getirip devlet töreniyle toprağa verdik. Üzüntümüz çok büyük. Ailelerin acısını yüreğimde hissediyorum. Kıbrıs Türk halkı, tarihinde çok acılar yaşadı. Bu acı da o acılardan bir tanesi olarak kayıtlara geçmiştir.

Şampiyon meleklerimizin adının yaşatılması için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Şu anda deprem bölgelerine katkı sağlamak amacıyla ‘Şampiyon Melekler’ köyü adı altında kurulacak yerleşim yerinin hazırlanması için toplanan bağışlarla Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu öncülüğünde inşa edilecek olan konteyner kent hazırlığı devam etmektedir.

Ayrıca ailelerden gelen istekle Bakanlar Kurulu’nda alınan karar sonucunda, Gazimağusa’ya bir spor salonu inşa edilecektir. Yavrularımızın yanında, kaybettiğimiz veliler ve öğretmenler de vardır. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum.”

Milli Eğitim Bakanlığı bakan ve bakanlık yetkililerine, bu acı günlerde göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü de teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, psikolog ve uzman yardımlarıyla bu yaraların zamanla sarılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocukların başarılı bir şekilde eğitime devam edebilmesini sağlamak, devletimizin görevidir. Çocuklarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Onlar artık halkımız ile devletimize mâl olmuş, Kıbrıs Türk halkının bağrına bastığı şehitlerimizdir. Hem duygusalız hem üzgünüz. KKTC olarak yavrularımızın isimlerinin yaşatılması için hepimize büyük görevler düşmektedir.

Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun. Kayıplara Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtulan canlara acil şifalar diliyorum. Kıbrıs Türk halkı kendini hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti’nden ayrı görmemiştir. Her zaman Anadolu ile et ve tırnak gibiyiz. Kendimizi Anadolu’nun kopmaz bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin acısı, bizim acımızdır. En erken zamanda bu yaraların sarılması, en büyük temennimdir. Asırlardan beri güçlü bir devlet ve güçlü bir millet olarak çabalarımızı sürdürmekteyiz.

Ülkemizde de, açılan çeşitli hesaplardan bağış kampanyaları başlatılmıştır. Kıbrıs Türk halkı da kurum ve kuruluşlarıyla büyük bir duyarlılık örneği göstererek yardım kampanyalarına maddi ve manevi olarak destek vermektedir. Deprem bölgelerine, 90’a yakın yardım tırı gönderilmiştir. Müteahhitlerimiz ile iş insanlarımızın gönderdiği büyük araçlarla deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir. Bakanımıza, müsteşar, müdür ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.”

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren her türlü katkıyı koyan Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.

Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bakanlığımıza bağlı Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı, öğretmen ve bazı velilerin spor müsabakaları dolayısıyla Adıyaman’da bulunduğu sırada meydana gelen depremde, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz hayatını kaybetmiştir. Çok erken bir saatte herkesi toplantıya çağırıp ortaya koyduğu katkıdan dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederim. Ülke olarak acımız büyüktür. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu yarayı en erken zamanda sarmak adına psikologlar, psikiyatristler ve öğretmenlerle birlikte çalışmaktayız.

20 Şubat Pazartesi günü okullarımızı açacağız. Bu depremin yarattığı izleri en erken zamanda silip eğitim ve öğretime sağlıklı bir şekilde başlamak için hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süre içerisinde verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz liderlik için teşekkür ederiz.”