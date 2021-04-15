Tatar, Akbulut için açılan taziye defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı, 47. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı, bakan, milletvekili olarak hizmet etmiş, aynı zamanda T.C. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi de olan devlet adamı Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle TC Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini imzaladı.



Cumhurbaşkanı Tatar, şunları belirtti:



“Türk siyasi hayatına TBMM Başkanı, 47. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı, bakan, milletvekili olarak hizmet etmiş, aynı zamanda T.C. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi de olan devlet adamı, değerli insan Yıldırım Akbulut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.Kendisi görevde bulunduğu sürede, Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olmuş ve haklı davamıza olan desteğini hiçbir zaman esirgememiş değerli bir devlet ve siyaset adamıydı.Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar niyaz ederim.”