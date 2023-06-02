Tatar Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acapulco Hotel’de düzenlenen ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi’nin KKTC'de gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve sağlık alanında Türkiye Cumhuriyeti’ndeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilgili makamlarla bir araya gelip değerlendirmelerde bulunduğunu kaydederek pandemi döneminde büyük bir dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

KKTC’nin sağlık sisteminin nasıl sürdürülebilir olacağının ve zor günlerdeki çalışmaların nasıl planlanması gerektiği ile ilgili istişarede bulunduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık sistemimizi ayakta tutup geliştirmenin en büyük temennisi olduğunu ve bunun da başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bilim yolunda ilerleyerek pandemi döneminin atlatıldığını ifade ederek kriz dönemlerinde soğukkanlı olup ilime ve bilime güvenip işin nasıl yönetilmesi gerektiğinin öğrenildiğini, birtakım tecrübelerle KKTC’de de bunun başarıldığını vurguladı.

Pandemi sonrasında bazı mikrop türlerinin yayılabileceğinden bahsedildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bilim insanları olarak gelinen aşamada zahmetli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

“Mesleğinizi en iyi şekilde yönetip fedakârlık yapıp insanlığa olan katkınızdan dolayı sizi kutluyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, antibiyotik kullanımının, doktor kontrolünde olması gerektiğini belirtti.