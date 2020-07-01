Tatar: "Akıncılar- Luricina Kapı Komitesi kurulması için toplantı yapılacak"

Başbakan Ersin Tatar Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Akıncılar muhtarı ve belediye azalarından oluşan bir heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Belediye Başkanı Hasan Barbaros Başbakan Ersin Tatar’a Akıncılar Bölgesi’nde Güneye geliş-gidişler için bir sınır kapısı açılması taleplerini içeren bir yazıyı takdim etti. Belediye Başkanı Hasan Barbaros bu amaçla bir komite kurulması yönünde de çalışmalar yapmakta olunduğunu kaydederek, önümüzdeki günlerde ada çapındaki tüm Akıncılar köyü ile bağı bulunanların katılımıyla “Akıncılar- Luricina Kapı Komitesi” kurulması için bir toplantı yapılacağını da anlattı. Sınır Kapısının açılması hususunda çok kararlı olduklarını da yineleyen Belediye Başkanı, bu amaçla seçim boykotu dahil her türlü eylemi yapma yönünde de bölgede görüş birliği bulunduğunu kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar ise bu konuda gerekli değerlendirmelerde bulunarak konuyu ilgili birimlerle de istişare edeceğini kaydetti.