Tatar: “Alanya ile feribot seferleri başlamalı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Türk dünyasının başarı öyküsü olduğunu vurgulayarak, KKTC’nin statüsünün yükseldiğini ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’de çok önemli bir Türk devleti olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ın tarihini, potansiyelini, kapasitesini iyi bilmek ve buna göre plan ve program yapmak gerektiğini dile getiren Tatar, Alanya ile karşılıklı feribot seferlerinin yakın zamanda tekrar başlaması ve Alanya ile özel bağların geliştirilmesi dileğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

-Şahin

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, Alanya’nın ticareti ve lokomotifleriyle ilgili bilgi verdi. Şahin, Cumhurbaşkanı Tatar’ın destekleriyle Alanya-Girne arasındaki feribot seferberleri ve Alanya-Ercan arasındaki uçuşların yeniden başlamasını talep etti.

KKTC’ye uygulanan haksız ambargoların kalkması için Cumhurbaşkanı Tatar’ın mücadelesinde yanında olduklarını dile getiren Şahin, ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

-Yılmaz

Muharip Gaziler Derneği Alanya Şube Temsilcisi, Kıbrıs gazisi Abdullah Yılmaz da, adada iki devlet olmasının önemini vurgulayarak, “Oraya giderken severek gittik. Bin defa daha olsa, bin defa daha giderim” diye konuştu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına, Alanya’da bulunmaktan memnuniyetini ifade ederek, başladı. Geleceği inşa ederken, geçmişe ve tarihe bakmanın önemini vurgulayan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle anarak, gazilere şükranlarını sundu.

-“Mehmetçik’ten sonra Anadolu suyu ile birlikte KKTC’nin çehresi değişti, vatan toprağı yeşerdi”

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemiden sonra karşılıklı daha sık ziyaretlerin önemini belirterek, KKTC’de her türlü yatırımın olabileceğini söyledi. Asrın projesiyle Türkiye’den gelen suyun Kıbrıs’a hayat götürdüğünü ifade eden Tatar, “Mehmetçik’ten sonra Anadolu suyu ile birlikte KKTC’nin çehresi değişmiştir. Vatan toprağı yeşermiştir” dedi.

KKTC’nin statüsünün yükseldiğini ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’de çok önemli bir Türk devleti olduğunu kaydeden Tatar, “En güneyde bütün Türk dünyasının temsilcileriyiz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte katliamlar, soykırımlar, göçler ve acılar yaşadığını ifade eden Tatar, 1974’te Mehmetçiğin adaya çıkışıyla yeni bir dönem başladığını, yeni sınırlar çizildiğini ve KKTC’nin temellerinin atıldığını söyledi. O günden bugüne Kıbrıs Türkü’nün bağımsız, özgür, kendi devletinin çatısı altında Anadolu’ya, kuzeye bakarak, rahat ve güven içerisinde yaşamaya devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Türklük dünyası için çok önemli bir dönemeç olduğunu vurguladı.

-“KKTC, Türk dünyasının başarı öyküsüdür”

“KKTC, Türk dünyasının başarı öyküsüdür” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Bizi yıldırmak için, bizi pes ettirmek için Rum-Yunan ikilisinin çevirdiği çeşitli tezgahlar, uluslararası baskılar ve oyunlar ama bunlara hiç boyun eğmeyen, direnen, mukavemetçi ruhu ile mücadeleyi başı dik, şanlı tarihimize yakışır şekilde sürdürmekte olan bir Kıbrıs Türk halkı ve aynı zamanda onu destekleyen anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ve sizler…”

Kendisinden önce çok tehlikeli süreçlerden geçildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon adı altında tek egemenlik çerçevesinde Avrupa Birliği içerisinde Rumların, Türkleri asimile edebilecekleri tehlikelerin yaşandığını anlattı.

Yeni siyasete dikkat çeken Tatar, “Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa kuzeydeki devlet, Türk devleti egemen olacak” vurgusu yaptı. Anavatan Türkiye ile ilişkilerin her alanda geliştirilebileceğini kaydeden Tatar, “Egemen biziz, egemen Avrupa Birliği değildir o yüzden egemenlik önemlidir, devlet önemlidir ve aramızdaki bağların güçlenebilmesi, aramızdaki mukaddes ilişkilerin daha da iyi bir noktaya gelebilmesi için hep birlikte çalışabilmek, hep birlikte mücadelemizi sürdürmek bize yakışandır” diye konuştu.

-“KKTC’nin tanıtılması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmayla artık Kıbrıs’ta Kıbrıs Türklere uygulanan zulüm niteliğinde ambargoların ve izolasyonların son bulması çağrısına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası toplumun yaptıklarıyla, prensipleriyle çeliştiğini kaydetti. İnsan haklarının bağdaşmayacağı şekilde Kıbrıs Türklerini uluslararası toplumdan koparmak için sürdürülen acımasız siyasetin terk edilmesi ve artık KKTC’yi tanımaları gerektiğinin BM Genel Kurulu’nda açık bir şekilde ifade edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin tanıtılması için var güçle dünyanın her yerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

“Kıbrıs’ta artık iki ayrı devlet, iki ayrı halk vardır” diyen Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşananlara işaret ederek, “Kıbrıs Anadolu’nun doğal bir uzantısıdır. Anadolu ile iç içe olması doğrusudur” vurgusu yaptı. Yeni dönemde ticaretle, sanayiyle aradaki ticari, ekonomik, kültürel her türlü ilişkinin geliştirilmesi ve bağların kopartılamaz bir noktaya getirilmesinin en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.

-“Alanya ile feribot seferleri başlamalı”

Kıbrıs’ın tarihini, potansiyelini, kapasitesini iyi bilmek ve buna göre plan ve program yapmak gerektiğini kaydeden Tatar, Alanya ile karşılıklı feribot seferlerinin yakın zamanda tekrar başlaması gerektiğini söyledi. Tatar, Alanya Ticaret Odası Başkanı ve arkadaşlarının Esentepe’de yeni bir yatırıma başlayacak olmasından memnuniyet de belirtti.

47 yıl sonra Kapalı Maraş’ın açılmasının KKTC’nin ekonomik potansiyelini artırdığını kaydeden Tatar, KKTC’ye gelenlerin mutlaka Kapalı Maraş’ı ziyaret ettiğini söyledi. KKTC’nin her şeye rağmen gelişim içerisinde olduğunu, 100’den farklı ülkeyle ticaret yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yolcu sayılarında da giderek artan bir potansiyel olduğunu vurguladı. Tatar, gelecekten umutlu olduğunu dile getirdi.

-“Hepimiz Akdeniz’e bakıyoruz”

Alanya ile özel bağların geliştirilmesinin temennisi ve dileği olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Hepimiz Akdeniz’e bakıyoruz” dedi. Alanyalı olan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da Kıbrıs konusunda kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Çok desteğini gördüm” diyerek, Çavuşoğlu’na sevgi ve saygılarını iletti. Cumhurbaşkanı Tatar son olarak, Alanya’nın başarılı şekilde gelişmeye devam etmesini ve Alanya ile aradaki bağların güçlenmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdiminde bulunuldu.