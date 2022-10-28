Tatar Alanya’ya gitmek üzere adadan ayrıldı

Tatar Alanya’ya gitmek üzere adadan ayrıldı
banner94
banner90

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, davetli olarak Alanya’ya gitmek üzere dün gece 23.15 sıralarında adadan ayrıldı.

Antalya üzerinden Alanya’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi’nde “Akdeniz Kıbrıs Adası’nın Stratejik Önemi” konulu konferans verecek.

banner91
Tatar, temasları çerçevesinde Küresel Gazeteciler Konseyi Ödül Töreni’ne de katılacak.

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti hizmet binası açılış törenine de katılacak olan Tatar, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar temaslarını tamamlamasının ardından Cumartesi sabahı yurda dönecek.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
﻿