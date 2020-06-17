Tatar: "Alınacak karara herkes saygılı olmalı"

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, siyasette beklenmedik olaylar yaşanabileceğini ve alınacak kararlara da herkesin saygılı olması gerektiğini söyledi.

Tatar, yaklaşık 3 saat süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basına açıklama yaptı, soruları yanıtladı. Tatar, toplantıda çeşitli konuları ele alarak değerlendirdiklerini ve elbette gündemde olan meselelerin de tartışıldığını kaydetti.

Toplantıda, enine boyuna her şeyin tartışıldığını ve Genel Başkan olarak birçok konunun kendi yetkisinde olduğunu kaydeden Tatar, fakat arkadaşlarını da dinledikten sonra değerlendirmeler yapacağını kaydetti.

“ÖNEMLİ OLAN SÜRECİ BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE YÖNETMEK”

Ersin Tatar, önemli olanın süreci birlik ve beraberlik içerisinde iyi yönetebilmek olduğunu dile getirerek, kamuoyunda konuşulan isimlerin hepsinin çok değerli arkadaşları olduğunu ve bu yollarda beraber yürüdüklerini, kararlar aldıklarını ve mücadele ettiklerini kaydetti.

“SORUMLULUK BİLİNCİYLE…”

“Siyasette bir takım beklenmedik olaylar da yaşanır. Dolayısıyla bazı sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklarımızın bilinci içerisinde bütün bu olayları yönetebilmek ve değerlendirebilmek ve ona göre siyasete şekil vermek bizlerin görevidir” ifadelerini kullanan Tatar, alınacak kararlara saygılı olunması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

Amacının ve hedefinin kamuoyunu, partiyi ve bütün söz sahibi olan insanları dinleyerek değerlendirdikten sonra doğruları yapabilmek olduğuna da dikkat çeken Tatar, ülke hizmetlerine ve geleceğine doğru yön verebilmek için çalışmalar yaptığını belirtti.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine değişikliği olup olmayacağının sorulması üzerine Başbakan Tatar, meseleleri değerlendirmekte olduğunu uzun saatler süren toplantılar yaptıklarını ifade etti. Tatar, bu toplantılarda söylenenleri ve değerlendirmeleri kendisinin de şu anda değerlendirmekte olduğunu kaydetti.

SANER

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de toplantıda ülkeyle alakalı birçok konuyu ele aldıklarını, faydalı bir toplantı yaptıklarını vurguladı. Covid-19 sürecinde bütün ülkeler sıkıntı yaşarken, KKTC'nin süreci iyi atlattığını belirten Ersan Saner, şimdi bu başarıyı ekonomik anlamda da ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Ersan Saner, yakında bir ekonomik paket açıklanacağını belirterek sağlık yanında ekonomik önlemlerle halkın hem ekonomik olarak gelişmesi hem de sağlıklı yaşaması için gerekli kararlar alınacağını kaydetti.

Hükümet ortağının tavrıyla ilgili soru üzerine UBP Genel Sekreteri Saner, iddialarla yürünemeyeceğini söyledi; "Biz bu konulara değil halkın ekonomik olarak gelişmesi ve sağlığı için neler yapmamız gerektiği konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

(HUR/GÜL) FOTOĞRAFLI