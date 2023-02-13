Tatar: “Allah’a duam bir kez daha böyle acıların yaşanmaması”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;

“Anavatan Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ve bu felakette kaybettiğimiz evlatlarımız ile vatandaşlarımızın büyük acısını yaşarken, Limasol Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

Aziz şehitlerimizi unutmadığımız gibi, bayrağımızı dalgalandırmak üzere Anavatan Türkiye’de bulunan ve deprem felaketinde kaybettiğimiz sporcu evlatlarımız da unutmayacağız. Tümü de sonsuza dek halkımızın yüreğinde yaşayacaktır.

Bugün, deprem felaketi nedeniyle Anavatanımız Türkiye, Türk ulusu ve halkımız büyük acılar yaşarken, aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, deprem felaketinde kaybettiğimiz evlatlarımıza, vatandaşlarımıza ve tüm soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah’a duam bir kez daha böyle felaketlerin yaşanmamasıdır. Halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve yüce Türk ulusunun başı sağ olsun”