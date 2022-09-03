Tatar, Alsancak Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Deniz Festivali’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alsancak Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Deniz Festivali’nin açılış etkinliğine katıldı.

Etkinlikteki konuşmasına, böylesi güzel bir gecede bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak bölgesinin, KKTC’nin özellikle turizm açısından en güzel yerleşim yerlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Halkın refahı ve huzuru için, çağdaş bir anlayışla daha verimli bir şekilde hizmet verebilmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, çevre yolunun da tamamlanmasıyla bölge trafiğinin daha rahat bir şekilde kullanıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar halkın, sıkıntıların son bulduğu ve savaşların olmadığı bir dünyada yaşamasını temenni ettiğini söyleyerek bu güzel etkinliğin hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.