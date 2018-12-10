Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar Ankara’da temaslarda bulunuyor. Tatar ilk olarak KKTC saatiyle saat 8.30’da Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’nın mozolosine çelenk koydu, manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir özel defterini imzaladı

Ersin Tatar, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

“ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder, Devlet adamı, başkomutan aziz Atatürk;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Birlik Partisi adına Genel Başkan sıfatı ile manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum.

Ulusal Birlik Partisi amaçlarına ulaşmada sizin ilke ve devrimlerinizden, milliyetçilik anlayışınızdan, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma aşkınızdan, Türk Ulusunun tarihi, milli ve manevi değerlerinden ilham alacağını tüzüğüne koymuş bir partidir.

Ulusal Birlik Partisi’nin temel amacı, Kıbrıs Türk Halkının Türk İstiklal Savaşı’nı örnek alarak verdiği varoluş ve özgürlük mücadelesi sonucu Anavatan Türkiye’nin destek ve himayesinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi ilelebet yaşatmak, yüceltmek, Devletimizin kalkınmasını sağlamaktır.

Maalesef dünya Kıbrıs’ta var olan gerçekleri görmüyor, Rum komşularımız bizimle adil, yaşayabilir, siyasi eşitliğe dayalı, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devam edeceği yeni bir ortaklı Devleti kurulmasına yanaşmıyor. Rum tarafı görüşme süreçleri ile bizleri oyalıyor. Bu durum ise, Kıbrıs Türk Halkı’nın haksız bir şekilde mağdur edilmesinin devamına yol açıyor. UBP olarak bu duruma seyirci kalmamız söz konusu olamaz. Anavatan Türkiye ile birlikte hareket ederek Kıbrıs Türk Halkı’nı hak ettiği noktaya mutlaka taşıyacağız.

Ulusal Birlik Partisi, Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerin daha da ileri taşınması, geliştirilmesi için dün olduğu gibi bugün de üzerine düşeni yapmakta da kararlıdır.

Rahat uyu aziz Atam; Senin açtığın güneşli yoldan ilerlemeye devam edeceğiz.

İlkelerin ilkelerimiz, düşüncelerin rehberimizdir”.

Ersin Tatar saat 11. 00’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım tarafından kabul edilecek, saat 12.00’de ise Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. UBP Genel Başkanı saat 14.00te, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile bir görüşme yapacak.

Ersin Tatar saat 17.00’de de Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret edecek, Tatar’a Ankara’daki temaslarında UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy eşlik ediyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 12:33