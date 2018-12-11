Tatar Ankara temaslarını tamamladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Ankara’daki temaslarını dün öğleden sonra gerçekleştirdiği ziyaretlerle tamamladı.

UBP’den verilen bilgiye göre Ersin Tatar, sırasıyla Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti.

Tatar’a ziyaretlerinde UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy eşlik etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye eski Maliye Bakanı Naci Ağbal ile de görüştü.

Tatar, ziyaretlerini tamamlamasının ardından dün gece yurda döndü.