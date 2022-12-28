Tatar Ankara’da “Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve KKTC” konulu konferans verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde “Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve KKTC” konulu konferans verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin; bölgenin istikrarı olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde, iki devlet zemininde, bölgedeki barışın, huzurun devamı ve KKTC’nin geleceği bakımından bölgedeki tüm ülkelerle ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Tatar, bölgede güvenlik ve istikrarın devamı, Türk milletinin haklarının korunması adına mücadele verdiklerini, tanınma yolunda sıkıntılar olsa da KKTC’nin her geçen gün her alanda kökleştiğini kaydetti.

Ortaya koydukları yeni siyasetten artık geriye dönüş olmadığını, çünkü KKTC’nin egemen bir devlet olduğunu ifade eden Tatar, yeni siyasetin kalıcı hale gelmesi ve istikrarın artmasıyla KKTC’nin ekonomik olarak daha da gelişeceğini, kendi ayakları üzerinde durabilecek noktaya geldiğini söyledi.

Yıllar geçtikçe KKTC’nin haklılığı, Rumların da zulmünün, engellemelerinin daha net görüldüğünü ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk Halkının, Türkiye ile birlikte devletini daha da yücelteceğini, dünyadaki haklı yerini alacağına inanç belirtti.

Tatar, bu bağlamda uluslararası camiayı bölgedeki Barış ve huzurun devamı için işbirliğine çağırdı, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet iki ayrı halk olduğunu kaydetti.

Konferans, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile EkoAvrasya Vakfı tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Tatar'a Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal eşlik etti.

Konferansın açılış konuşmasını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin yaptı.

Tekin, Tatar’ı üniversitesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Kıbrıs davasının kendi davaları, kendi mücadeleleri olduğunu kaydetti, Türk milletinin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu vurguladı. Tekin, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Kıbrıs davası ve son gelişmelerle ilgili kendilerini bilgilendirmek amacıyla davetlerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi’nde yer alan Konferansta, KKTC’nin yeni siyaseti ile ilgili hazırlanan Tanıtım filmi de gösterildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” konulu konferansta, öğrencilere, Kıbrıs meselesini ilk ağızdan anlattı, gelecek için gençlere güvendiklerini ve değer verdiklerini, o yüzden burada olduğunu söyledi.

Tatar, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs adasını 50 ile 80 bin arasında şehit vererek aldığını, ada yönetimini en uzun zaman sürdüren imparatorluk olduğunu ifade ederek, adanın 1878’de İngiltere’ye kiralandığını ancak adanın daha sonra ilhak edildiğini kaydetti ve o yıllar yaşananları anlattı.

Kıbrıs Türk Halkının o dönemden bu güne Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğunu ifade eden Tatar, milli mücadele yıllarında yaşananları anlattı, çok sıkıntılar çektiklerini ancak yılmadan Türkiye’yi beklediklerini söyledi.

Uzun yıllar verilen mücadelenin ve zor yılların ardından 1974 yılında Türkiye’nin soydaşlarını yalnız bırakmadığını ve katliamlardan kurtardığını ifade eden Tatar, o yıllarda yaşanan yazışmalar, gelişmeler ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

Kıbrıs barış harekatının bir dönüm noktası olduğunu ve Kıbrıs Türk Halkının 1983’te KKTC devletini kurduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk Halkının devletini yaşatma kararlılığında olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Halkının Türkiye ile birlikte devletini yaşatmak ve bir uzlaşıya varmak amacıyla iyi niyetle çalıştığını, federal bir çözüme Rumların “hayır” dediğini anlatan Tatar, bu süreçlerin ardından anlaşma olamayacağının anlaşıldığını ve yeni siyasetin gündeme geldiğini, Kıbrıs’ta “federal çatı altında” değil, iki devlete dayalı bir çözümün olabileceğini söyledi.

Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki eşit egemen devlet, uluslararası eşit statü olması halinde bir anlaşma olabileceğini ifade eden Tatar, KKTC’nin tanınmıyor olabileceğini ancak kendilerine saygı duyan devletler olduğunu, buna rağmen tanınmada sıkıntılar olduğunu çünkü uluslararası alanda tehditler olduğunu anlattı.

KKTC’nin bulunduğu bölgedeki doğal zenginliklere işaret eden Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs Türk Halkının mavi vatanda hava sahasında ve bölgedeki tüm hak ve çıkarlarını, güvenliğini korumaya devam edeceğini kaydetti.

Tatar, KKTC’nin anayasal adıyla Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye kabul edildiğini ifade ederek, yeni siyasetin bütün dünyaya duyurulduğunu, bu gibi etkinliklerin de yeni siyasetin güçlenmesi adına çok önemli olduğunu vurguladı.

2022 yılının zor bir yıl olduğunu ifade eden Tatar, 2023 yılının daha güzel olmasını temenni etti, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi adına çalışmaya, ziyaretlere devam edeceğini kaydetti.

Tatar, Ankara’da kendilerine eşlik eden Kıbrıs Türk Ticaret Odasına da teşekkür ederek, KKTC’deki yapının güçlenmesi adına Ankara’da yapılan çalışmaları ve ziyaretleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı, şehitleri andı ve her alanda KKTC’nin yanında olan Türkiye’ye teşekkürlerini sundu.