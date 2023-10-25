Tatar, Ankara’da “KKTC’nin Ressamları Çalıştayı ve Sergisi” açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da “Dünden Bugüne: KKTC’nin Ressamları, Altındağ Çalıştayı ve Sergisi” açılışını yaptı.

KKTC Ankara Büyükelçiliği ile Ankara Altındağ Belediyesi işbirliğinde, Hacı Bayram Veli Üniversitesi katkılarıyla düzenlenen sergi, Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde yer aldı.

Serginin açılışına, Maliye Bakanı Özdemir Berova yanında diğer yetkililer de katıldı. Sergi açılında, Tayvan Büyükelçiliği, Sierra Leone Büyükelçiliği ve Nijerya Büyükelçiliği temsilcileri de yer aldı.

Afyonkarahisar temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’ya geldi.

Tatar, Ankara’da ilk olarak serginin açılışını yaptı. Tatar, burada yaptığı konuşmada, sergiye katkı koyan sanatçılar, sanatseverler ve tüm yetkililere teşekkür etti.

KKTC Büyükelçiliği’nin, Ankara Altındağ Belediyesi ile birlikte düzenlediği sergiye katılan, destek veren herkesi tebrik eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının sanatsal etkinliklere her zaman önem verdiğini kaydetti.

6 Şubat depreminde yaşanan acılara işaret eden Tatar, bu acıların asla unutulmayacağını, Şampiyon Meleklerin adlarının yaratılacağını söyledi.

Sergiden elde edilecek gelirin Şampiyon Melekler adına derneğe bağışlanacağını ifade eden Tatar, serginin öneminin bu yüzden daha da büyük olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını da büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Tatar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin, ikinci yüzyılda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde daha güçlü bir şekilde gelişmeye devam edeceğine vurgu yaptı.

KKTC’nin de Türkiye ile birlikte güçleneceğini, diğer Türk devletleri ile birlikte de gelişmeye devam edeceğini ifade eden Tatar, bugün kuruluş yıldönümü olan Kazakistan’ın da kuruluş yıldönümünü kutladı.

6 Şubat depreminde acıyı yaşayan herkesin acısını paylaşan Tatar, unutulmayacak acılar yaşandığını kaydetti, çok sayıda vatandaşın kaybedildiğini söyledi ve “Kalbimize saplanan bu acı sonsuza dek devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sergi açılışının ardından “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi”ni de gezdi.