Tatar, Ankara’daki patlamayla ilgili mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlama dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;

“Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen yangın ve patlama sonucunda beş işçinin hayatını kaybettiğini, derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Bizi derinden etkileyen bu olay neticesinde şahsım ve halkım adına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde bütün Türkiye’ye ve milletimize başsağlığı, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine de sabır diliyorum.”