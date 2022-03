Tatar, Antalya'da gazetecilerle buluştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi. Antalyalı gazetecilere hitap eden Tatar, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Antalya Diplomasi Forumu dolayısıyla Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada bazı ziyaretlerde de bulundu. Bu çerçevede Tatar, dün Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek gazetecilerle ve Kepez Kitap Fuarı’nı ziyaret ederek kitapçılar ve halkla sohbet etti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaretinde, Antalyalı gazetecilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak sözlerine başlayan Tatar, pandemiye yönelik alınan tedbirlerle aradaki münasebetler ve ziyaretlerin de açılmaya başladığını söyledi.

Rusya – Ukrayna savaşının ekonomiye olan etkisinden bahseden Tatar, bu yıl ikincisinin yapılan Antalya Diploması Forumu’nun Rusya – Ukrayna savaşının da etkisiyle dünyanın gündemine oturduğunu vurguladı.

“RUSYA İLE UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLARI’NIN TOPLANTISI, TÜRKİYE’NİN DİPLOMASİ BAŞARISI”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun himayelerinde Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanları’nın yaptığı toplantıyı Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi başarısı olarak niteledi ve “Daha da güçlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi alanındaki başarıları bizim milli davamızın savunulmasında bize de güç vermektedir” dedi.

Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı görüşmelerde Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Tatar, Annan Planı sonrası ortaya çıkan durumdan da bahsetti ve Annan Planı’na Kıbrıslı Türkler “evet” Kıbrıslı Rumlar ise “hayır” demesine ve uluslararası hukuka rağmen Kıbrıslı Rumların Avrupa Birliği’ne alındığını anlattı.

“FEDERASYON YAPISINDA ZAMANLA KIBRIS’TAKİ TÜRK VARLIĞININ ERİTİLEBİLECEĞİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ”

Kıbrıs’ta yeni bir döneme girildiğinin altını çizen Tatar, yıllardır görüşülen federasyon modelinde tek egemenliğin söz konusu olduğunu söyledi.

“Rum- Yunan ikilisinin daha fazla hâkim olabileceğini ve tek egemen bir yapı içinde zamanla Kıbrıs’taki Türk varlığının eritilebileceğini hepimiz biliyoruz” diyen Tatar, kendisi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye’nin de desteğiyle yeni bir politika geliştirdiklerini ve artık federal temelde bir anlaşma görüşmeyeceklerini kaydetti. Olası bir anlaşmanın yan yana yaşayan iki devletli bir çözümle olabileceğini söyleyen Tatar, “Bu irade milletin iradesidir. Bu, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bağlı olarak hem Kıbrıs Türk halkının hem Türkiye’nin bölgedeki çıkarını, mavi vatandaki üstünlüğünü koruma mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs’ta 1960 anlaşmalarına göre iki kurucu halk olduğunu ve bu iki halkın eşit derece egemen olduğunu anlatarak, Rumların saldırılarla Kıbrıs Türk halkını cumhuriyetin dışına ittiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Rum cumhuriyetine dönüştürdüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’nin kopmaz bir parçası olduğunu belirten Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün önemine vurgu yaptı.

“MARAŞ AÇILIMI KKTC’NİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasının ardından Antalyalı gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Maraş ile ilgili soru üzerine Tatar, Maraş’ın turizm potansiyeli açısından çok önemli olduğunu belirterek, bir buçuk yılda, pandemiye rağmen Maraş’ı 400 bin kişinin ziyaret ettiği bilgisini aktardı. Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvuruların değerlendirildiğini belirten Tatar, Maraş açılımının KKTC’nin geleceği açısından önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

“BU PROJENİN MANEVİYATI, BÜYÜKLÜĞÜ HER ŞEYE DEĞER”

“Türkiye’den Kıbrıs’a giden su yetiyor mu?” diye sorulması üzerine Tatar, “Türkiye’den gelen su yılda 75 milyon metreküp. Bu az bir su değil. Sürekli olarak akıyor. Geçitköy barajımız hep doludur. Bunun yarısı içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır, yarısı da tarımsal faaliyetlere ayrılmıştır. Ona göre ziraat ve tarımsal faaliyetler için hâlâ altyapı yatırımları yapılmaktadır. Geçitköy’den Güzelyurt’un narenciye bahçelerine suyun aktarılması için bir tünel yapılmaktadır. Bunlar geleceğimiz için önemli yatırımlardır. Nüfusun artmasıyla daha fazla turistin ve öğrencinin gelmesi ile gün gelecek belki bu su yeterli olmayacak. Fakat şu an için bizim için bir hayat. Bizim için fevkalade büyük bir nimettir. Bu su gelmeseydi bizim arıtma ile deniz suyu ile böyle bir su bulmamız mümkün değildi” dedi.

Suyun borularla Kıbrıs’a aktarılmasını “asrın mühendisliği, asrın projesi” olarak niteleyen Tatar, “Bu projenin maneviyatı, büyüklüğü her şeye değerdir. Yapanlardan bin kere razı olsun” ifadelerini kullandı.

YENİ MECLİS BİNASI PROJESİ TAMAMLANMAK ÜZEREDİR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da Kıbrıs’a yaptığı ziyarette duyurduğu yeni meclis binasının durumunun sorulması üzerine Tatar, “Onun projesi tamamlanmak üzeredir. İnşallah önümüzdeki aylarda projenin şekillenmesiyle temeller atılacaktır. Çünkü büyük bir projedir ve Sayın Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi burası KKTC’nin egemenliğinin dünyaya ifadesi olacaktır” yanıtını verdi.

Öte yandan, Antalya Gazeteciler Birliği Başkanı İdris Taş konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ziyaretinden onur duyduklarını ifade ederek, Türkiye ile KKTC’nin ilişkilerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Tatar’a günün anısına hediye takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

KEPEZ KİTAP FUARI ZİYARETİ

Tatar, Antalya Gazeteciler Birliği’nden sonra 4. Kepez Kitap Fuarı’nı da ziyaret ederek, kitapçılar ve halkla sohbet etti.

Kitap fuarında gazetecilere açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Buradaki geniş katılımı, ilgiyi ve çok zengin yayınları gördükten sonra bir kez daha Türkiye Cumhuriyetimizle, Antalyamızla, okurlarımızla, yazarlarımızla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Böyle bir yazım zenginliği her ülkeye nasip olmaz” dedi. Tatar, fuara ev sahipliği yapan Kepez Belediyesi Başkanı’nı, fuarı düzenleyenleri ve katılanları kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın temaslarını tamamlamasının ardından bugün yurda dönmesi bekleniyor.