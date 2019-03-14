Tatar: "AP raporu, Kıbrıs'ta barışı sağlayacak nitelikte değil"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporunun, Kıbrıs’ta barışa katkı sağlayacak nitelikte olmadığına dikkat çekti.



Tatar, yazılı açıklamasında, Avrupa Parlamentosu’nun hala Kıbrıs’ta kimin uzlaşmaz olduğunu bile saptayamamasının büyük bir zaafiyet olduğunu kaydetti.



UBP Genel Başkanı Tatar şunları dile getirdi:



“Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını tavsiye eden kararı, Rum-Yunan yanlısı, yanlış haksız olduğundan dolayı değersizdir.



Raporda, Kıbrıs Türk halkı için yaşamsal önem taşıyan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin kaldırılmasına yönelik ifadelerin yer alması, Rum uzlaşmazlığına, saldırganlığına, Güney Kıbrıs’ta ELAM gibi faşist bir partinin parlamentoya girmesine değinilmemesi; raporun ne kadar yanlı, ve Rum-Yunan yanlısı olduğunun kanıtıdır.



Bu gibi raporlar ne Anavatan Türkiye’yi ne de bizi haklı olduğumuz, hak bildiğimiz doğruları yapmaktan, doğru yolda ilerlemekten alı koyamaz.”