Tatar: “Arkadaşımızın suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum. Meclise saygımız sonsuz"

UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere 7 vekilden oluşan özel bir komite oluşturulmasına ilişkin karar üzerine YDP ve TDP genel başkanları söz aldı.

Başbakan Tatar da konuşmaları yanıtladı. Tatar, “Arkadaşımızın suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum ama meclise saygımız sonsuz” dedi. Başbakan Tatar, Özgürgün’le ilgili UBP’nin grup kararı olmadığını da belirterek, “Bu oylamada vicdanımıza göre hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

ARIKLI: “ÇALUDA’NIN DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRINIZ DA NE OLDU?”

İlk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı söz aldı. Arıklı, “Bir siyasiyi tokatlamak için Meclis’te lobi yapıyorsunuz. Dokunulmazlığı olmayan iki tane bakan hakkında suç duyurusunda bulunmuştunuz, onlar ne oldu Sayın Özersay? Onların üzerine neden gitmiyorsunuz? Sizin derdiniz dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla prim elde etmek. Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığını kaldırdınız da ne oldu? Neden devleti zarara uğratan yolsuzluk dosyalarının üzerine ciddiyetle gitmiyorsunuz” şeklinde konuştu.

Arıklı, UBP’li vekillere “Koltuk uğruna genel başkanınızı satıyorsunuz. Size yakışmıyor. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Koltuk uğruna bu vefasızlığı yapmayın” diye hitap etti. UBP kanadından sesler yükseldi.

ÖZYİĞİT: “ÜLKEDE CİDDİ HUKUK DÜZENİNE İHTİYAÇ VAR”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, eski bakanlar Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

Ülkede ciddi hukuk düzenine ihtiyaç olduğunu belirten Özyiğit, Özgürgün ile ilgili fezlekenin Meclise 1,5 yılda geldiğini belirtti, bunun da bir hukuk ayıbı olduğunu söyledi, “Dokunulmazlık kaldırılacak, 1 yıl geçecek ama adım atılmayacak.… Bu da başka bir sorun” dedi.

HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun “Yolsuzlukların üzerine gidilmesi konusunda ortaklarımız bize ayak bağı oldu” açıklaması yaptığını söyleyen Özyiğit, “Sayın Manavoğlu, kamuoyu önünde bunu açıklamalı” dedi.

Özyiğit, “Temiz toplum için gerekli adımları atmalıyız. Komite kurulması için oyumuz olumlu” şeklinde konuştu.

TATAR’DAN ARIKLI’YA KINAMA…

Başbakan Ersin Tatar, Arıklı ve Özyiğit’i yanıtladı.

Tatar, “Tribünlere oynamak bize yakışmaz. Arıklı’yı kınıyorum. Bunu söylemek ona yakışmadı. Biz ‘arkadaşlarını koltuk uğruna satıyorlar’ ithamlarını hak etmiyoruz. Bir içtüzük var, onu izliyoruz. Arkadaşımızın suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum. Meclise saygımız sonsuz. Grup kararımız yok. Bu oylamada vicdanımıza göre hareket edeceğiz. Evet yolsuzluklar varsa, savcılığı güçlendirmek, hassas olan bu konuların üzerine gitme anlayış içine girmek önemli. Bu konuda ne gerekirse yapacağız. Yanlış yapanın yanına kalmamalı ama masum olanların aklanması da görevimiz” şeklinde konuştu.

ÖZDENEFE VE DERYA YERİNDEN SÖZ ALDI, TATAR KÜRSÜDEN CEVAPLADI

Yerinden söz alan CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, “Hükümet programında dokunmazlıkla ilgili ifadeler var. Grup kararınız neden yok?” diye sordu.

Ersin Tatar, “Siz de arkadaşlarımız da vicdana göre oylama yapacak. Süreç işliyor…” dedi.

CTP milletvekili Doğuş Derya da yerinden söz aldı. Derya, “Şaibe ve iddialarla ilgisi olan diğer arkadaşlarla ilgili de işlem yapacak mısınız?” diye sordu. Tatar, “Savcının işine biz karışamayız” dedi.

Konuşmalardan sonra Özgürgün için komite kurulması kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan özel komitenin üyelerini belirleyen kararı da Genel Kurul’da okundu. Buna göre üyeler UBP’den Yasemin Öztürk, Hamza Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’den Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner, HP’den Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan oluştu. Üyelerle ilgili karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması hakkında (Değişiklik) yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi de oy birliği ile kabul edildi.

UBP Grup Başkan Vekilliğinin Sayıştay Komitesi’ndeki üye değişikliğine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. Komitede UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yerine Önder Sennaroğlu atandı.