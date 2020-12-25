Tatar: "Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Ekim'de kademeli olarak açılım süreci başlayan Kapalı Maraş'a ilişkin "Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz." ifadesini kullandı.

Tatar, Maraş açılımının Kıbrıs görüşmeleri konusunda ezber bozacağını ve açılımın ülke geleceği için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Tatar, 8 Ekim'de bir bölümü açılan Kapalı Maraş'ı binlerce kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, "Bölge bölge, askeri bölgeden sivilleştirme ve iadeler söz konusu olacaktır. Maraş'ın açılması çok iyi oldu ve 2020 yılına damga vurdu. 2020'de Türkiye'nin de desteğiyle önemli bir hamle olarak kayıtlara geçti. Şu an açtığımız sahildir, kamu alanıdır, özel mülke dokunmadık. Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz." ifadesini kullandı.

Tatar, her zaman federal temelde çözümün umut vermeyeceğini vurguladıklarını hatırlattı ve egemen eşitliğin konuşulması gerektiğini kaydetti.

"Artık şartlar değişti"

Tatar, "Artık şartlar değişti Kıbrıs eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz ise eski Doğu Akdeniz değildir. Türkiye ile önemli bir yapı var, o da Mavi Vatan'dır. Egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet olmalıdır." dedi.

Gösterdikleri iyi niyete rağmen, karşı taraftan iyi niyet görmediklerini söyleyen Tatar, "Annan Planı ve Crans Montana dahil yaşananları gördük. Bizim işimiz tüm şeffaflığıyla halkımıza gelişmeleri anlatmaktır. Biz de bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bakıldığında KKTC'nin statüsünün değiştiğini söyledi.

Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteğin daha da arttığını ifade eden Tatar, "KKTC yan yana yaşayan iki devlet politikası ve yeni iradenin ortaya çıkmasıyla daha değerli ve statüsü yüksek bir ülke olacaktır. Pandemiyi atlatalım, buradaki görüşleri hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.