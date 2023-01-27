Tatar, Avrasya Bir Vakfı heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gençlik Merkezi Başkanı Çağrı Batuhan Budak başkanlığındaki Avrasya Bir Vakfı heyetini kabul ederek görüştü

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin büyük bir mücadele sonucu olduğunu ifade ederek bin yıllık tarihe bakıldığında bu coğrafyadaki Türk varlığının önemini vurguladı.

Düşünce kuruluşlarının siyaset geliştirirken milli konulara yön verme konusunda önemli rollere sahip olduğuna işaret eden Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak varlığı sürdürebilmek için geçmişte çok badirelerden geçildiğini anlattı.

Anavatan Türkiye ile her türlü kültürel bağ ve iş birliğini geliştirerek güçlenmeye çalışıldığını ifade eden Tatar, özellikle gençler arasında karşılıklı ilişkileri geliştirerek milli düşünce ve maneviyatı en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğini söyledi.