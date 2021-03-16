Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya Yüksek Komiseri Samuel Beever’i kabul ederek görüştü.
Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere değinilen görüşmede Kıbrıslı Türklerin bölgedeki doğal kaynaklarla ilgili meşru haklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası toplumun bugüne kadar Kıbrıslı Türklere uyguladığı ayrımcılığın ortadan kalkması gerektiğini söyledi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının, Nisan ayı sonunda Cenevre’de gerçekleştirilecek 5 +BM gayrıresmi toplantısına yapıcı ve samimi bir şekilde hazırlandığını muhatabına anlattı.