Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya Yüksek Komiseri Samuel Beever’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs sorunuyla ilgili egemen eşitlik temelindeki vizyonunu anlatarak, bunun sürdürülebilir istikrar ve iş birliği açısından önemini vurguladı. İki taraf arasında güvenin oluşabilmesi için her şeyden önce Kıbrıs Türk tarafına uygulanan haksız izolasyonlarının kaldırılmasına dikkat çekti.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere değinilen görüşmede Kıbrıslı Türklerin bölgedeki doğal kaynaklarla ilgili meşru haklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası toplumun bugüne kadar Kıbrıslı Türklere uyguladığı ayrımcılığın ortadan kalkması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının, Nisan ayı sonunda Cenevre’de gerçekleştirilecek 5 +BM gayrıresmi toplantısına yapıcı ve samimi bir şekilde hazırlandığını muhatabına anlattı.