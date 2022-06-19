Tatar "Babalar Günü" mesajı yayımlayarak babaların günlerini kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Hayatın her döneminde, kendinden önce ailesini düşünen, bizlere verdikleri sınırsız sevgi, destek ve güven nedeniyle babalarımıza şükran borçluyuz” dedi.

Tatar’ın mesajı şöyle:

“Toplumumuzun en önemli yapı taşı olan aile kurumu, karşılıksız sevgi, saygı, hoşgörü ve mutlak dayanışma gibi üstün değerler üzerine kurulmuştur.

Bu çok özel yapının temel direklerinden birisi de değerli babalarımızdır.

Yaşamı boyunca maddi ve manevi bütün imkânlarını evlatlarına iyi bir gelecek hazırlamak için seferber eden babalarımıza sadece saygı ve sevgi göstermemiz yeterli değildir. Babalarımızın bizlerle gurur duyacağı devlete ve millete yararlı insanlar olarak bizden beklenen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.

Bizlere hayatın tüm güzelliklerini, sevgiyi, dayanışmayı, fedakârlığı öğreten babalarımız, kıymetli varlığımız annelerimizle birlikte iyi birer insan ve örnek vatandaş olmamızı sağlayan aile kurumunun ilk öğretmenleridirler.

Egemen devletimizde özgür bireyler olarak, güvenlik içinde yaşamamızın en büyük mimarı da hiç kuşkusuz babalarımızdır.

Onlar; Milli Mücadele yıllarında toplumsal varoluş için yeri geldiğinde canını vermekten bir an bile imtina etmeyerek mukavemetin en ön saflarında yer alan, yokluk ve esaret yıllarında en büyük özverilere imza atmış, vatan uğruna gün gelmiş evlatlarını toprağa vermiştir.

Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkânlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum. Ebediyete intikal eden tüm babalarımıza ise Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”