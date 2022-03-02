Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bahçeşehir Üniversitesi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde yaptığı konuşmada, Bahçeşehir Üniversitesi’nin çok değerli bir kurum olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin İstanbul’da 24 yıl önceki açılışında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile birlikte kendisinin de bulunduğunu kaydetti.

Üniversitenin, gelişerek bugünlere geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de de Bahçeşehir Üniversitesi kampusunun olduğunu, önlerindeki süreçte öğrenci sayısının artması temennisi ile KKTC’nin eğitim sürecine ivme kazandıracağını belirtti.

Bahçeşehir Üniversitesi’nin, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de KKTC’nin haklı mücadelesine yapacağı programlarla katkı sağlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın şu anda farklı bir dönemde olduğunu belirterek, masum insanların ve özellikle çocukların ölmemesi ve bu sürecin en kısa sürede son bulması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü olarak çeşitli acılar yaşadık ve savaşın ne olduğunu iyi biliyoruz. Umarım bu konu ile ilgili gereken neyse yapılır ve bu savaşa ‘dur’ denir. Biz bu adada yıllardır varlığımızı sürdürme mücadelesi veriyoruz. Karşı tarafa da saygı gösteriyoruz. Anavatan Türkiye her zaman yanımızdadır. Bahçeşehir Üniversitesi’nin ülkemize katkısı ve haklı mücadelemize yer vermesi bizi gururlandırır” dedi.

Açıklamaya göre, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise konuşmasında, kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek, yapılan çalışmalar ve eğitimle ilgili faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Üniversitesi heyetinde, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, rektör danışmanı Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, özel kalem müdürü Naz Serra Deneç, BAÜ Global Başkanı Öznur Zer, BAÜ MEDAM Başkanı, M. Agâh Karlıağa ve BAÜ Cyprus Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar yer aldı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun da hazır bulundu.