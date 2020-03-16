Tatar, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası alınan kararları Başbakan Ersin Tatar açıkladı.

Tatar’ın açıklamalarının satır başları:

- Kalabalık ve toplulukların artık olmaması lazım. Herkesin hassasiyet göstermesini bekliyoruz

-Sınır kapılarında aldığımız önlemler nedeniyle bugün daha iyi durumdayız.

-Salamis Oteldeki sıkıntılar giderildi.

-Aldığımız tedbirlerin detaylarını siyasi parti başkanlarına ilettik. Desteklerini gördük.

-Cumhurbaşkanı’nın OHAL önerisi vardı. Biz farklı düşünüyoruz. Şu an her şey gayet iyi gidiyor.

-Biz bu işi bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz ama kalabalık ile ilgili çağrımıza rağmen devam edecekse kısmı kapatmalar da yapabiliriz. Ancak bunu yapmak istemiyoruz.

-Elzem hizmetler, temel ihtiyaçlar dışında dışarda olunmasını istemiyor ve bunu halkımızdan rica ediyoruz.

-Parti Başkanları ile yaptığımız seçimin ertelenmesi görüşmesinde ülkede seçim havası olmadığı ortaya çıkmıştır. Çeşitli sıkıntılar olabileceği ortadadır. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı ile de görüşeceğiz.

-Anayasa’daki maddeler ışığında değerlendirmeler yapacağız.

-Önemli olan soğukkanlı bir şekilde dünyayı da takip ederek aldığımız tedbirleri sonuna kadar götürmektir.

-Siyaseti bir tarafa bırakarak geleceğimiz için kararlar üretmememiz gerekmektedir.

-Hepimiz aynı gemideyiz. Bunun bilincinde olmamız lazım.

-Yarın ekonomik örgütlerle görüşmelerimiz olacak.

-İngiltere’deki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Özellikle oradaki öğrencilerimiz ile ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz.

-Polis Genel Müdürü ile sürekli irtibat halindeyiz. Karantinayı ihmal edenlerin bildirilmesi gerekmektedir.

-Bu ihmal edebileceğimiz bir konu değildir. Bütün çalışmalar sekteye uğrayabilir.

-Güneyde uçak önce kabul edilmedi, sonra yolcular Trodos’da karantinaya götürüldü. Orada bulunan öğrencilerimizi de yakından takip edeceğiz.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 00:04