Tatar, Bakü'de Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ile bir araya gelerek, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bakü'de vakıf binasında yer alan görüşmede, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de hazır bulundu.
-Tatar
Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan için anlamlı bir tarihte Bakü’yü ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, Azerbaycan halkının genelinin kendilerini bağrına bastığını, Kıbrıs Türk halkına ve KKTC’ye destek belirttiğini söyledi. Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de kendilerine destek ifade ettiğini dile getirdi.
TÜRKSOY’un 30’uncu yıl gala konserine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk dünyasının başarısını, birliğini, kültürünü ve zenginliklerini gecede birlikte izlediklerini söyledi.
Azerbaycan halkına, gösterdikleri samimiyetten dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir millet, üç devlet” vurgusu yaparak, Azerbaycan, Türkiye ve KKTC’nin birlikte daha güçlü olabileceklerine inandığını kaydetti.
Aynı milletin evlatları olarak aynı tarihi, aynı kaderi, aynı gelenekleri, aynı kültürü, aynı sanatı, aynı ülküleri, aynı milli hedef birliğini paylaştıklarını kaydeden Tatar, Efendiyeva’ya yakın misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
-Efendiyeva
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva da, Azerbaycan’da KKTC açısından tarihi günler yaşandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesine dikkat çekti.
Efendiyeva, Bakü’de “KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri” düzenlendiğine de işaret ederek, “Sizleri yürekten kutluyorum” dedi.
-Tatar bu gece yurda dönüyor
Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindekiler bu gece yurda dönüyor.