Tatar, bayrağının yeniden boyanması çalışmalarını yerinde inceledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği öncülüğünde ve Intergaz sponsorluğunda başlatılan Beşparmak dağlarında bulunan KKTC bayrağının yeniden boyanması çalışmalarını yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı konuşmada, bayrağımıza sahip çıkmak ve bayrağın Beşparmak Dağları’ndaki görüntüsünü korumak için yapılan faaliyetin milli ve manevi bir görev olduğunu belirterek, bayrağa sahip çıktığı için Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu’na, sponsor firmaya ve boyama faaliyetlerinde çalışanlara ve yetkililere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadele, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz, verilen şehitler ve KKTC’ne sahip çıkmak, tüm bunların kutsallığı bu bayrakla temsil edilmektedir” dedi.

“Vatanımıza ve milletimize yakışır bir görüntü verebilmek hepimizin borcudur” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması temennisinde bulundu.

Yaklaşık 30 ton kırmızı ve beyaz boya temin edilerek, püskürtme sistemi ile boyanma işlemine başlandığı çalışmanın, hava koşullarına bağlı olarak 20-25 iş gününde tamamlanması öngörülmektedir. 1987 yılında oluşturulan bayrağın 2013 yılında ışıklanması yapılmıştı.