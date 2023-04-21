Tatar: “Bayramın hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayram namazını Lefkoşa’daki Ebu Bekir Es Sıddık Camisi'nde kıldı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ana vatan Türkiye'deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum." dedi.

Tatar, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin yürekleri parçaladığını, bu nedenle bu bayramın buruk geçtiğini ifade ederek, depremde yaşamlarını yitiren KKTC'li öğrenciler ile Türkiye'deki on binlerce kişinin acısı içinde olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de namazı aynı camide kıldı. Namazdan sonra açıklamalarda bulunan Töre, tüm Türk ve İslam aleminin bayramını tebrik ederek, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.