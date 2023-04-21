Tatar: “Bayramın hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum”

Tatar: “Bayramın hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum”
banner94
banner90

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayram namazını Lefkoşa’daki Ebu Bekir Es Sıddık Camisi'nde kıldı.

banner91
Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ana vatan Türkiye'deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum." dedi.

Tatar, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin yürekleri parçaladığını, bu nedenle bu bayramın buruk geçtiğini ifade ederek, depremde yaşamlarını yitiren KKTC'li öğrenciler ile Türkiye'deki on binlerce kişinin acısı içinde olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de namazı aynı camide kıldı. Namazdan sonra açıklamalarda bulunan Töre, tüm Türk ve İslam aleminin bayramını tebrik ederek, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
KKTC Londra Temsilciliği’nde 23 Nisan kutlaması…
KKTC Londra Temsilciliği’nde 23 Nisan kutlaması…
  1. Kıbrıs
﻿