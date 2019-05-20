Tatar: "Bazı konular görüşülmeye devam ediliyor"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi’nin (HP) bugün Cumhuriyet Meclisi’nde ayrı ayrı gerçekleştirdiği grup toplantılarının ardından genel başkanlar telefonda da görüştü.

UBP Genel Başkanı Başkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı kısa açıklamada, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile telefonlar görüştüğünü belirtti.

Tatar, “Bir takım şeyler konuşulmaya devam ediliyor. Görüşmeler sürüyor. Kamuoyuna gerekli açıklama yapılacak” dedi.

Milletvekilleriyle UBP Genel Merkezi’nde değerlendirme toplantısı yapan Tatar, yarın akşam UBP Parti Meclisi’nin toplanabileceğini de belirtti.

Öte yandan HP Parti Meclisi’nin de yarın toplanması ve UBP ile koalisyon konusunu ele alması bekleniyor.