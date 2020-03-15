Başbakan Ersin Tatar, halka çağrısını yineleyerek, “Toplu yerlerden uzak durun, gerekmedikçe evden çıkmayın” dedi.

Zorda kalmadıkça insanları eve kapama gibi bir düşünceleri olmadığını belirten Tatar, “Hayat devam ediyor. Elzem hizmetlerin devam etmesi şart” şeklinde konuştu.

Hükümetin açıklamalarına, Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına bağlı kalınmasını isteyen Başbakan, “Bugünleri en iyi şekilde geçirmek için birbirimize yardımcı olmamız şarttır” dedi.

Başbakan Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı, ülkedeki son durumu değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sorulması üzerine Tatar, “Benim seçimi düşünecek vaktim yok, aklım, enerjim, hem benim hem de hükümetimin herkesin sağlığı için ne gerekiyorsa onu yapmaya yöneliktir. Kimsenin seçimi düşünecek takati kalmamıştır” dedi.

MARKETLER

Son günlerde marketlerde yaşanan yoğunluğa da işaret eden Başbakan Tatar, “Marketler açık kalacak. Ancak marketlere toplu olarak gitmek yaptığımız bu çalışmalara, aldığımız önlemlere haksızlık oluyor. Marketlerde uzun zaman geçirmeden ihtiyacınızı alıp oradan ayrılın” dedi.

Başbakan Tatar, market sahiplerine “Lütfen buna göre düzenlemeler yapın. Çok sayıda insan aynı anda içeride bulunmamalı.” diyerek seslendi. Başbakan, Marketler Birliği Başkanı ve diğer ilgililerle de bu konuda görüştüğünü, tedbir istediğini söyledi.

“BU GÖRÜNTÜLER KKTC’YE YAKIŞMADI”

Bugün Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde toplu bir dolaşımın fotoğrafını sosyal medyada bir paylaşımından üzülerek gördüğünü söyleyen Başbakan Tatar, “Gerçekten üzüldüm. Bütün bu çağrılar, özveriler, konuşmalar…30 kişi bir davulla yürüyor. Bu olmaz. Bu görüntüler KKTC’ye yakışmadı” dedi.

Başbakan Tatar, bunlara rağmen aldıkları tedbirler kapsamında bazı sıkıntılar yaşandığını ancak bu tedbirlere büyük ölçüde uyulmaya başlandığını söyledi.

“Ülkemiz bugün sakin saatler geçiriyor” değerlendirmesinde bulunan Tatar, hükümet olarak aldıkları kararların uygulanmasının takipçisi olduklarını vurguladı.

Alınması gereken önlem ve karar varsa alacaklarını, bu yönde hiçbir tereddütleri olmadığını kaydeden Tatar, “Bizim için önce halkımızın sağlığı gelir. Halkımızın sağlığı için alınması gereken kararları bugüne kadar aldık, bugünden sonra da alacağız” dedi.

Hükümetin, Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası görülür görülmez bu konuda toplantılar yapmaya başladığını anımsatan Başbakan Tatar, o günden bu yana da toplantıların sürdüğünü belirtti.

Bugünkü toplantıda kararları gözden geçirdiklerini, eksikleri giderdiklerini, yeni değerlendirmeler yaptıklarını kaydeden Başbakan Tatar, halka “alınan kararlara uyun” diyerek bir kez daha seslendi.

“TOPLU YERLERDEN UZAK DURUNUZ”

Birçok daireyi, iş yerini insanları toplu halde bulunmaktan uzak tutmak için kapadıklarını belirten Başbakan, şunların altını bir kez daha çizdi:

“Toplu yerlerden uzak durunuz. Gerekmedikçe evinizden çıkmayınız. Gerekmedikçe olduğunuz köyden, kentten ayrılmayınız. Hükümetin açıklamalarına, Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına bağlı kalmaya özen gösteriniz.”

“Bugünleri en iyi şekilde geçirmek için birbirimize yardımcı olmamız şarttır” diyen Tatar, şunları da söyledi:

“Devletin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu asgari hizmetleri karşılayabilmek adına bazı kamu görevlilerimiz özverili olarak çalışmaya devam ediyor. Onlara yardım etmek, destek sağlamak yaptıkları özveriyi takdir etmek şarttır.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kendisini aradığını da anımsatan Tatar, Türkiye’nin KKTC’ye her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Tatar, Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Bu salgın tehdidini en iyi şekilde atlatmak için gayret sarf edilmesi, özveri gösterilmesi, kenetlenilmesi gerektiğini kaydeden Başbakan, sıkıntıların hep birlikte aşılabileceğini vurguladı.

“Devlet olarak, hükümet olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz” diyen Tatar, “Halkımız, sektörlerimiz ve Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde ortaya çıkabilecek tüm sıkıntıları aşabilecek noktadayız” şeklinde konuştu.

“Birbirimize güvenmeye, destek olmaya, anlayış göstermeye devam edersek bu büyük sorun aşmamız kesinlikle mümkündür” diyen Tatar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Devletimiz, görevlilerimiz ve bizler sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Siz de bu mücadeleye destek vermek istiyorsanız, Evinizde kalın, güvende kalın Bu mücadeleye destek olun…Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın, evde kalın, güvende kalın…”

“BİRLEŞİK KRALLIK ÇAĞRISI BİZİM İÇİN KOLAY DEĞİL”

Bakanlar Kurulu kararlarına da değinen Tatar, “Birleşik Krallıkta bulunan KKTC vatandaşlarına oradan ayrılmamaları, KKTC’ye gelmemeleri çağrısı yaptık. Elbette bu kolay bir çağrı değil” dedi.

Vakalardan birinin İngiltere’de tatil yapan bir KKTC vatandaşı olduğunu, diğerinin de İngiltere’de yaşayan ve ülkeye gelen Kıbrıslı Türk olduğunu anımsatan Tatar, “İngiltere risk teşkil ediyor. Bağlantıyı minimuma indirmek şart” şeklinde konuştu.

Başbakan, İngiltere’den geleceklerin 14 gün karantinada kalacağını da vurguladı.

SALAMİS OTEL… “GEREKLİ TALİMATI VERDİM”

Salamis Otel ile ilgili de konuşan Tatar, otelde 600’e yakın Alman vatandaşı olmak üzere 800 civarında insan olduğunu söyleyerek, “Bu konu bizler için bir gaile, sıkıntı. Almanya ile temaslar yapıldı. 14 günlük karantina dönemi dolana kadar Alman vatandaşlarının seyahat edemeyecekleri, kendi ülkelerine gidemeyecekleri değerlendirmesi yapıldı” dedi.

Tatar, KKTC’nin Sivil Savunma Teşkilatı, Otelciler Birliği ve ekonomik örgütleri ile otel yönetiminin gayreti ile sorumluluğunu yerine getirdiğini söyleyerek, “Bu küçücük devlet kendi kıt kaynak ve imkanlarıyla bu sorumluluğu yerine getiriyor. Sosyal medyada orayı göz ardı ettiğimize sorumluluğu yerine getirmediğimize dair eleştiriler var. Ben derhal duruma müdahale ettim. Salamis Otel için ne gerekirse yapılması için talimat verdim” dedi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA YANIT

Tatar, konuşmasında Cuma akşamı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı açıklamaları da eleştirdi.

Tatar, “Cuma akşamı Sayın Akıncı’nın buradan çıkarken söyledikleri bizi ne hallere düşürdü. Bunu çok iyi bilenlerdenim. Aile fertlerimden bile ‘ne yapıyorsun Ersin’ diye bana mesajlar geldi. Bu ülkenin bir takım ihtiyaçları, temel bazı sorunları vardır. Tüm bunları da değerlendirmemiz gerekir. Aldığımız kararların da yerinde olduğu ifade ediliyor. Bu kararlar zamanında alındı. Bir tek kalan insanları evine kapamadır. Bunun da yapılması pek mümkün değildir” şeklinde konuştu.