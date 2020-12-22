Tatar, Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği’nin Kıbrıs davasına destek verip düşüncelerini ve beklentilerini seslendirdiklerini belirterek, Beşparmak Dağlarındaki bayrağın ışıklandırılması ve boyanması konularında derneğin yaptığı çalışmaları takdir ettiğini söyledi.

KKTC’nin simgesi haline gelen dağdaki bayrağın muhafaza edilmesi için ileride yapılacak çalışmalara da destek vereceğini ifade eden Tatar, KKTC’nin güçlenmesi ve tanınması için çalışmaların yapılmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin iş birliği modelinde çözüm arayışlarının sürdürülmesini öngördüklerini kaydeden Tatar, federasyon temelinde bir çözümün artık sonuç vermediğinin görüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, “Kıbrıs eski Kıbrıs değil. Doğu Akdeniz, eski Doğu Akdeniz değil. Türkiye’nin de kararlı duruşu ve bölgedeki lider ülke olması, bölgedeki hidrokarbon arayışları ve diğer stratejik gelişmelerle artık KKTC’nin statüsü yükselmiştir. Bu, Kıbrıs Türk halkına daha fazla güç vermektedir” dedi.

Self determinasyon hakkına sahip ayrı bir halk olarak, Türkiye’nin garantörlüğünde güvenlik ve müreffeh içinde yaşamak için birlikte çalışarak haklı davaya sahip çıkmak gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda, Kanlı Noel’in 57. yıl dönümünde bir kez daha şehitleri rahmetle andı ve gazilere minnet duygularını sundu.

Büyük bir başarı öyküsünün sonunda bir devlet kurulduğunu ve bunu da şehitlere borçlu olunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bunları genç kuşaklara aktarmanın öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Gür sesimizi duyurmak için bu mücadeleyi birlikte sürdürmeliyiz. Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve arkadaşlarından emaneten aldığımız bu davanın sorumluluğu bizlerde ve haklı davamızı daha iyi noktalara getirebilmek için çalışmalarımızı yürüteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başbakanlığı döneminde alınan ve uygulanan kararlarla pandemi sürecinin iyi yönetildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, hem devletin hem de özel teşebbüsün sağlık alanında yaptığı yatırımların önemine dikkat çekti.

Tatar, KKTC’nin tüm bu yapılanlarla sağlık konusunda güvenli bir ülke olduğu algısının oluştuğunu belirtti.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslenen Tatar, İngiltere ve diğer ülkelerde yaşayan Kıbrıslı Türklere anayurtlarına dönmeleri çağrısı yaptı ve KKTC’nin tüm imkanları ile müreffeh bir yaşam ve gelecek sunabileceği düşüncesinde olduğunu kaydetti.