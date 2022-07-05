Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bazı engellere ve haksızlıklara maruz bırakıldığını fakat Anavatan Türkiye sayesinde sporcularımızın çeşitli yarışlara katılabilmesi konusunda dünya ile temasımızı sürdürmekte olduğumuzu belirtti.

“Esas amacımız, sporcularımızın KKTC bayrağı altında yarışlara katılabilmesidir. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Bizim dilimiz, dinimiz, örf ve adetlerimiz kendi zenginliğimizdir. Bu adada zulüm içinde dağınık vaziyette yaşıyorken, 20 Temmuz 1974 sabahı Anavatan Türkiye’nin adaya çıkarma yapmasıyla Kıbrıs Türkü bugünkü durumuna gelebilmiştir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız’a ve personeline, çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.