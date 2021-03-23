Tatar, bilgilendirme toplantılarına devam ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısı öncesi Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tatar, bugün CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi partilerle Cenevre öncesi bilgilendirme toplantılarına yarın (24 Mart, Çarşamba) saat 15.00’te Halkın Partisi Genel Başkanı ve heyeti ile görüşecek.